Un chilo di cocaina nel bagnoschiuma 

La droga era nascosta all’interno di alcune confezioni di bagnoschiuma e di detersivo che un trentanovenne appena sbarcato dalla nave arrivata da Napoli aveva nascosto in una valigia. L’odore forte dei detergenti avrebbe dovuto ingannare anche il cane che spesso viene utilizzato dalle forze dell’ordine per i controlli agli arrivi.

E in effetti a una prima verifica sembrava che fosse andata così. Ma l’insistenza dell’animale ha indotto i carabinieri del Comando provinciale ad approfondire il controllo. E infatti dentro le confezioni c’erano oltre cento ovuli pieni di cocaina, un chilo e cento grammi. Per questo l’uomo è stato arrestato.

L’operazione

La scoperta è stata effettuata nell’ambito di una serie di controlli sul traffico di stupefacenti che passa dai traghetti in arrivo dalla Penisola. L’operazione si è svolta nelle prime ore del mattino di ieri al molo Rinascita, dove i militari hanno monitorato i passeggeri della nave appena arrivata da Napoli.

L’allerta è stata lanciata da un cane dell’unità cinofila antidroga che ha fatto concentrare l’attenzione sul passeggero di 39 anni. Se ad un primo controllo sembrava che fosse tutto in ordine, l’insistenza dell’animale su alcuni contenitori di bagnoschiuma ha aiutato i militari a individuare oltre cento ovuli pieni di cocaina.

La droga avrebbe fruttato migliaia di euro una volta immessa sul mercato locale cagliaritano. Al termine degli accertamenti il trentanovenne è stato arrestato e trasferito in carcere a Uta.

Il traffico

L’operazione si inserisce in una più ampia attività di vigilanza sugli scali marittimi del cagliaritano, pianificata in concomitanza con l’intensificarsi dei flussi turistici: la presenza delle unità cinofile, impegnate in pattugliamenti dinamici su banchine e terminal passeggeri, ha già consentito in passato il sequestro di consistenti quantitativi di droga nascosti da insospettabili passeggeri. «Anche questo risultato», si legge in una nota dell’Arma, «conferma l’efficacia dell’approccio integrato fra reparti territoriali e assetti specializzati dei Carabinieri nel contrasto al traffico di stupefacenti».

Il consumo di cocaina in città si mantiene costantemente elevato e lo sarà ancora di più con l’arrivo della stagione turistica, che si annuncia una delle migliori degli ultimi anni in termini di presenze.

