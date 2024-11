Un chilo di boccioli di marijuana nell’auto: arrestato 

Sorpreso in macchina con un chilo di boccioli di marijuana, un automobilista di Sant’Andrea Frius è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Dolianova. Sotto accusa è finito Simone Mascia, 53 anni, che ieri mattina è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari. Il suo legale ha chiesto e ottenuto per l’indagato i termini a difesa: la nuova udienza è stata fissata per il prossimo 15 novembre. Lo stesso magistrato ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari: i carabinieri dal Palazzo di giustizia lo hanno subito accompagnato a casa.

Mascia è stato fermato alla periferia di Sant'Andrea Frius mentre era alla guida della propria auto. Accortosi della presenza dei militari, avrebbe tentato di invertire la marcia per evitare il posto di controllo, mostrando un evidente stato di agitazione. Un atteggiamento che ha insospettito i carabinieri che hanno perquisito la macchina ritrovando un sacco per mangime contenente alcune buste sottovuoto termosaldate. Dentro, c'erano i boccioli di marijuana. Da qui l’arresto.

L’operazione, coordinata dal capitano Luca Delle Vedove, va avanti per risalire alla provenienza della sostanze e all’uso che l’indagato intendeva farne. I militari hanno effettuato anche alcune perquisizioni nel territorio: in merito non sono trapelate indiscrezioni. Da tempo i militari sono impegnati nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona, ponendo particolare attenzione alla vigilanza del territorio e sollecitando anche la collaborazione nella segnalazione di comportamenti sospetti. (r. s.)

