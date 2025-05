«Un centro velico dal lungomare al rione Sant’Elia» 

È il grande sogno di cagliaritani e turisti e il tema buono per tutte le campagne elettorali. «Marina Piccola è di proprietà della Regione, con la presidente Todde abbiamo parlato della valorizzazione del porticciolo e di tutta l’area come centro velico internazionale, in accordo con le tante realtà sportive, legate al mare, che già operano in quel luogo», affermò il sindaco Massimo Zedda prima di conquistare Palazzo Bacaredda. Parole che, per il momento, non hanno avuto riscontro.

L’assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta annuncia novità. «Il porticciolo di Marina Piccola, crocevia della vela giovanile e olimpica, sarà oggetto di una ristrutturazione profonda e così il lungomare di Sant’Elia, un quartiere che guarda il mare da troppo tempo senza viverlo.

Sarà il luogo ideale per una nuova visione urbana costiera, dove vela, sport, socialità e accessibilità si incontreranno».

Il progetto auspicato dall’assessore Macciotta è ambizioso e coinvolge il fronte del mare del capoluogo. «Immaginiamo un lungomare che collega Marina Piccola a Sant’Elia, attraversando sport, arte e natura. Una cittadella della vela aperta a tutti». (a. a.)

