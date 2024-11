Un centro territoriale per l’autismo 

Un progetto di inclusione dedicato alle persone affette da disturbi dell'autismo.

Parte da Musei dove domenica mattina, alla presenza della presidente de "L'Isola dele – La voce dell'autismo Odv", Pia Mariuccia, della vice presidente, Simonetta Picciau, del sindaco Sasha Sais e altre autorità, è stata inaugurata la sede al servizio ditutte le famiglie del Sulcis Iglesiente, presso i locali dell'ex scuola media di viaSardegna. L'amministrazione comunale di Musei ha, infatti, messo a disposizione in modo del tutto gratuito, tre stanze dell'infrastruttura, dove due educatori saranno presenti perdue volte alla settimana per fungere da supporto sociale alle persone affette da autismo.

«In questo modo riusciamo a dare un supporto alle famiglie del Sulcis Iglesiente dove lepersone affette da autismo sono aumentate notevolmente negli ultimi vent'anni – affermaSimonetta Picciau – e per questo che a Musei confluiranno le persone affette da questodisturbo che risiedono nel territorio».

Nella sede di Musei, che sarà operativa tra pochi giorni, le persone affette da autismousufruiranno di un sostegno da parte degli educatori attraverso un programma di attivitàeducative pensate appositamente per queste persone, stringendo un patto di collaborazionee di socializzazione con le famiglie del territorio.Il sindaco di Musei, Sasha Sais, durante il discorso tenuto davanti ad una folla composta da uncentinaio di persone ha detto: «Con questo servizio fondamentale la nostra amministrazione punta moltosull'inclusione, contribuendo a dare un supporto alle famiglie con persone autistiche,che d'ora in poi avranno un motivo in più per socializzare a non si sentiranno più solenell'affrontare il problema».

Simonetta Picciau ha sottolineato l’importanza della sinergia con le istituzioni: «Un ringraziamento particolare va al Comune di Musei, che ci ha sostenuto in questoprogetto – ha detto - ci ha messo a disposizione i locali che ci daranno modo di mettere in atto tutte le azioni necessarie a da dare unsupporto alle persone affette da questa patologie. A loro possiamo dire che non saranno più solecome prima».

