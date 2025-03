Un centro storico “inclusivo” 

Il centro storico di Iglesias sarà soggetto a una rimodulazione dell’organizzazione della viabilità per consentire ai mezzi di soccorso e alle persone con disabilità di transitare all’interno delle vie del centro in condizioni più agevoli.

La delibera

È stata infatti firmata una delibera che prevede l’installazione di dissuasori da collocare nelle zone dove si è riscontrata una maggiore difficoltà di transito per ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco. L’intervento, pensato anche in base alle segnalazioni di alcuni cittadini, è stato predisposto a seguito di incidenti causati da automobili non perfettamente parcheggiate all’interno delle linee, che hanno intralciato diversi mezzi in emergenza. I dissuasori verranno piazzati nelle vie del centro storico in cui la viabilità risulta più difficoltosa, ossia in via Sulcis, via della Zecca, via Pullo, via Spano, via Lanusei, via Repubblica, via Manno, via Cavallotti e via Monsignor Rolfi. «È un’operazione che stiamo programmando per facilitare l’entrata dei mezzi di soccorso all’interno di quell’area – ha spiegato il vicesindaco Francesco Melis, promotore della delibera firmata qualche giorno fa – e per agevolare le persone con disabilità rispetto all’attuale percorso».Ai dissuasori si aggiungeranno alcuni parcheggi destinati ai possessori di contrassegno per persone con disabilità: «Alcuni sono già stati collocati, altri verranno realizzati nei prossimi giorni e permetteranno di avere un centro storico più fruibile e sicuro per tutti».

I pass

I dissuasori e i parcheggi non sono l’unica novità per il centro storico: dalla prossima settimana Iglesias sarà presente nel Registro pubblico Cude, che consentirà agli utenti titolari del contrassegno di disabilità di spostarsi liberamente in altri Comuni italiani aderenti alla piattaforma, senza dover più comunicare l’ingresso nelle aree Ztl. Per accedere alla piattaforma, il richiedente dovrà presentare al Comune che ha emesso il contrassegno la richiesta di adesione.«L’adesione alla piattaforma Cude permetterà l’accesso alle persone con disabilità nel nostro centro storico senza dover passare attraverso il comando di polizia locale – spiega il vicesindaco Melis –. Questo consentirà ai possessori del contrassegno di registrarsi in modo semplice e gratuito nel proprio Comune per l’accesso alla Ztl. In questo modo renderemo il centro storico più accessibile per tutti, in particolare per chi ha maggiori difficoltà di movimento».«L’adesione al Cude e i dissuasori sono un segnale molto positivo a supporto dell’inclusività in città – commenta Andrea Deiana, presidente del Naba, associazione che dal 2013 si occupa dei diritti sociali delle persone con disabilità –, in quanto favorisce la mobilità di chi ha difficoltà nel movimento».

