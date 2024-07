Un centro sportivo e di aggregazione nell’area Arst 

Le trattative sono in corso, ma di fatto la notizia è già una realtà: l'amministrazione comunale ha richiesto alla Regione, l'acquisizione dell'intera area, dove da anni è dislocata la sede della azienda Arst, ad Iglesias per cambiarne destinazione d’uso.

Trattativa

Sono in corso le trattative con la Regione,in particolare con l'Assessorato ai Trasporti, e con l' Arst, per l'acquisizione dell'area dove si trova la storica sede dell'azienda di trasporti regionale.

L'amministrazione comunale entrerà in possesso dell'area al fine di realizzare un piano di riqualificazione e valorizzazione del territorio, in virtù della posizione strategica che l'area occupa.La richiesta di acquisizione dell'intera area – spiega il sindaco, Mauro Usai – nasce dall'esigenza di riqualificare e valorizzare una parte del nostro territorio che occupa una posizione di particolare importanza, essendo al centro della città. Naturalmente, stiamo lavorando per potere definire la nuova sede dell'azienda di trasporti, una priorità per la nostra amministrazione. Oltre infatti, al nuovo Centro Intermodale e agli spazi che si possono acquisire, stiamo lavorando sulla zona industriale per entrare in possesso di nuovi lotti».Un ambizioso progetto dunque, sotto il profilo della qualità, come sottolinea l'assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru: «Entrare in possesso di questa parte del territorio – precisa – è per noi un passo in avanti sulle nuove linee di sviluppo da tracciare per l'evoluzione urbanistica della nostra città.

Il futuro

Le trattative con l' assessorato ai regionale ai Trasporti sono in corso, e noi lavoriamo su tutti i fronti per definire anche e soprattutto, la nuova destinazione della sede Arst».

Lanciando un'occhiata al futuro, nell'area dove è dislocata la sede Arst, potrebbe nascere un centro sportivo o di aggregazione. «Sarà una tipologia di progettualità che sceglieremo con l'amministrazione, una volta definiti e siglati gli accordi con la Regione – spiega il primo cittadino – ora è necessario acquisire l'area, per poi procedere con la riqualificazione nell'ambito di progetti sulla aggregazione».Una nuova e moderna struttura, diversa da quelle già realizzate, a vantaggio dello sviluppo culturale e sociale della cittadina mineraria.

La sede dell'Arst ad Iglesias, si potrebbe definire “ storica”, è composta da un ampio piazzale, dove si trovano diverse strutture, e da una parte adibita agli uffici della dirigenza di Iglesias.

Un pezzo di storia di questa città, con i suoi ricordi, i suoi aneddoti, che raccontano la vita di tantissime persone che per anni hanno lavorato in quello che viene comunemente definito il deposito, prima delle passate ferrovie meridionali sarde e poi, dell'Arst.La ricerca incessante di migliorare le condizioni di un territorio in gran parte da valorizzare, offriranno anche all'azienda di trasporti regionale la possibilità di contare su una struttura moderna e funzionale. E alla città nuove e fiorenti opportunità di sviluppo.

