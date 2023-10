Un centro sportivo a Sant’Isidoro 

Il sogno degli abitanti di Sant’Isidoro sta per diventare realtà: un centro sportivo polivalente sta per nascere nella borgata per anni abbandonata a se stessa. Dopo l’annuncio del 2021 dei 500 mila euro arrivati nelle casse comunali dalla legge regionale Omnibus, ora gli uffici di via Nazionale hanno finalmente avviato l'iter di espropriazione “per pubblica utilità” delle aree interessate. Un passaggio necessario per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nella variante al Puc da parte del Consiglio comunale.

L’assessore

«Abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante per tutta la comunità di Sant’Isidoro - commenta l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda –. Per i giovani sarà un punto di ritrovo nel tempo libero e non saranno più costretti a giocare nel sagrato della chiesa, ma potranno fare sport in modo corretto e in totale sicurezza, coltivando le proprie passioni e socializzando tra loro». Un centro sportivo è sicuramente un intervento importante per una borgata che conta circa mille residenti, vissuta da tante famiglie che hanno deciso di costruire nel territorio il proprio futuro. Per tanti la propria vita ruota attorno questo piccolo paradiso che il Comune ora, dopo anni, vuole valorizzare attraverso diversi interventi di manutenzione e puntando anche alla promozione del turismo agricolo grazie ai numerosi B&B presenti nella zona e al distretto rurale.

Gli altri progetti

«Non li abbiamo mai trascurati – rimarca Caredda – ora stiamo provvedendo anche a dotare il borgo dell’illuminazione pubblica come previsto dal progetto proposto da Enel Sole. Oltre alla fornitura di energia elettrica e alla realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di efficientamento energetico, stanno fornendo anche i sistemi di punti luce fotovoltaici». I pali di luce ad alimentazione fotovoltaica sono stati installati sia a Sant’Isidoro sia a San Gaetan: in via delle Fragole, nei pressi della Madonnina e all’incrocio con via delle Viole, in via delle Camelie all’incrocio con via dei Ciclamini, in via delle Primule vicino alla chiesa di San Gaetano, all’incrocio con via delle Mimose e vicino al sottopassaggio della statala 554 bis.

Le strade

Al centro degli interventi anche la viabilità. La Giunta, infatti, sta progettando la riqualificazione di alcune arterie stradali del borgo. «Abbiamo due finanziamenti importanti. Uno da 130 mila euro della Regione, condiviso con il consigliere regionale di Quartucciu, Andrea Piras, prevede l’asfalto di alcune strade non rientrate in un precedente progetto», spiega l’assessore, «l’altro di 200mila euro è un finanziamento di Argea e riguarda il miglioramento della viabilità rurale e forestale».

