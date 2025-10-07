Un centro spirituale dedicato a san Carlo Acutis 

È una emozione profonda, quella scritta nello sguardo di don Antonello Manunza che annuncia la nascita del Centro Spirituale dedicato al culto del Santo Carlo Acutis, l’unico in tutto il territorio del Sulcis Iglesiente. Il Centro spirituale nascerà nella chiesa di Santa Maria di Barega, frazione a metà strada tra Carbonia e Iglesias, nel cuore del piccolo borgo minerario. La solenne cerimonia di inaugurazione sarà domenica prossima alle 17. Un progetto curato e fortemente voluto dal parroco e al quale hanno collaborato l’associazione Riccardo Riccaboni, di Iglesias, e l’assessorato ai Servizi sociali dello stesso Comune. «Sono felice e profondamente commosso – ha raccontato don Manunza – è un sogno che si realizza ma è anche e soprattutto, un nuovo cammino di fede e speranza per tutta la nostra Diocesi e per tutte le persone che desiderano avvicinarsi alla vita del giovane Santo Carlo Acutis». Innamorato della vita e delle grandi opere di San Francesco d’ Assisi, don Antonello è pronto ad intraprendere questo cammino spirituale per i più giovani, valorizzando le risorse del territorio. «Camminare insieme – commenta Don Antonello – è come esplorare una terra ancora in gran parte sconosciuta e ritrovare il nostro spazio intimo, che da tempo non ci appartiene più». Nel corso della celebrazione della Santa Messa, con la presenza delle Reliquie del Santo, verrà benedetta la statua di Carlo Acutis, a grandezza naturale, donata alla parrocchia, grazie ad un cospicuo contributo, dall’associazione Riccardo Riccaboni, dal Comune di Iglesias, e da alcuni benefattori. Un nuovo inizio, dunque, per un libro delle emozioni ancora tutto da scrivere.

RIPRODUZIONE RISERVATA