Un centro servizi nell’area archeologica  atteso da decenni 

Doveva diventare il centro servizi a disposizione dell’area archeologica di Sant’Antioco e invece rientra tra le incompiute di lunga data. Con un progetto concepito nella seconda metà degli anni 90, nel secolo scorso, oggi inevitabilmente non passa inosservata ai visitatori del Tophet. Della struttura ci sono solo le mura e il tetto. Più volte meta di vandali e di tossicodipendenti, l’edificio rischia di restare così ancora a lungo.

«Non rientra tra le priorità di questa amministrazione - dice il sindaco Ignazio Locci - anche se non possiamo, purtroppo, ignorarne l’esistenza. Occorrono soldi per ultimare e riqualificarla. In prima battuta interverremo per la messa in sicurezza, utilizzando i 130 mila euro che sono rimasti dalla mancata realizzazione di un progetto che risale agli anni ’90». Emerge che per il proseguo c’è la necessità di una autorizzazione della soprintendenza, proprio perché si trova in piena zona archeologica e pertanto vige la condizione di inedificabilità. «Una parte della struttura, una volta ultimata, potremmo destinarla proprio alla soprintendenza - precisa il sindaco - mentre la parte rimanente sarebbe a nostro parere luogo ideale da destinare alla didattica e alla formazione in ambito archeologico. Servono più di un milione di euro per portare a conclusione la struttura e renderla fruibile. Stato e Regione hanno finanziamenti appositi per i quali aspettiamo l’eventuale bando». Paradossalmente, il centro servizi, o meglio, l’incompiuta, si trova a poca distanza dal museo archeologico “Barreca”, inaugurato dopo 30 anni, all’epoca considerata l’incompiuta per eccellenza.