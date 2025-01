Un centro servizi e accoglienza per i pazienti oncologici 

Un centro accoglienza servizi (Cas) per i pazienti oncologici e i loro familiari.

Si tratta di un nuovo servizio che la Asl del Sulcis iglesiente mette a disposizione dei cittadini.ù

Sarà attivo presso l'ospedale Cto di Iglesias, nelle giornate di martedì mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 12. Il nuovo servizio della Asl si occuperà della presa in carico di pazienti con sospetta o accertata prima diagnosi di patologia oncologica. Il personale si dovrà occupare di organizzare tutti gli esami relativi alla stadiazione di tumori, in tempi rapidi ed in maniera coordinata, secondo quanto previsto dalle linee guida aziendali. La presenza di un'equipe multidisciplinare, garantirà il supporto al paziente oncologico, oltre che dal punto di vista sanitario, anche quello socio-assistenziale e quello psicologico, che potrà essere erogato anche a familiari e a caregiver. Gli interventi del servizio sono diversi: l’accoglienza e presa in carico del paziente con informazione e comunicazione, prenotazione esami durante il percorso clinico, gestione pratiche sull'esenzione per patologia e supporto psicologico. Il paziente viene inviato al Cas dal medico curante o dallo specialista, l'equipe studia il caso e pianifica il percorso, in base al quale, il paziente inizia e completa l'iter diagnostico terapeutico. Informazioni allo 0781.3922745.

RIPRODUZIONE RISERVATA