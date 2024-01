Un centro polifunzionale sul litorale 

L’idea è stata inserita in extremis nel Piano triennale delle opere pubbliche: presto le zone a mare di Capoterra potranno avere quel centro polifunzionale capace di creare aggregazione per gli anziani e per i giovani che risiedono nelle periferie. Grazie all’emendamento presentato durante l’ultimo Consiglio comunale dal capogruppo del Pd, Efisio De Muru, l’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau ha previsto nel programma triennale dei lavori pubblici anche la costruzione di una struttura da destinare al tempo libero degli abitanti dei condomini costieri. Un’opera che si stima possa costare circa 3 milioni di euro, per la realizzazione della quale, ora, il Comune potrà chiedere finanziamenti a Regione, Stato o Unione Europea.

La proposta

Efisio De Muru, firmatario della proposta, ricorda la mancanza di spazi simili nelle zone in cui risiedono circa 10mila capoterresi: «Non esiste un solo luogo dove i cittadini dei condomini costieri possano riunirsi, la pandemia ci ha dimostrato come a soffrire maggiormente della mancanza di momenti di socializzazione siano soprattutto gli anziani e i più giovani, è giunto il momento di correre ai ripari e dare agli abitanti delle zone a mare gli stessi servizi di cui godono quelli che vivono in centro. Il Comune in questo momento non ha il denaro per realizzare un’opera simile, ma inserirla nel Piano delle opere pubbliche è stato un passo fondamentale, perché darà la possibilità ai nostri uffici di andare in cerca di bandi per poterla realizzare».

Il progetto

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, prova a immaginare il luogo ideale in cui costruire il centro polifunzionale sulla costa: «Si tratta di un’opera che i cittadini di quella zona attendono da anni, fondamentale sarà trovare nell’immediato i finanziamenti. Il centro polifunzionale potrebbe sorgere in un terreno di 6mila metri quadri che si trova a Rio San Girolamo, dov’è in via di completamento il piano un lottizzazione».

La Consulta

Giovanni Ruggeri, presidente della Consulta per la coesione territoriale, plaude all’iniziativa ma chiede all’amministrazione comunale che nel frattempo venga individuata una soluzione tampone per garantire la socialità ai cittadini delle zone a mare: «Ci vorranno anni prima di vedere realizzato questo centro polivalente, nel frattempo si potrebbe creare un servizio come il taxi solidale, in grado di permettere soprattutto agli anziani di raggiungere i punti di ritrovo di Capoterra centro».

