Un Centro per tutte le età 

Al via le operazioni per realizzare a Macomer un centro intergenerazionale, unico in Sardegna. Dopo il via libera del consiglio comunale, sono state avviate le procedure per l'acquisizione, da parte del Comune, dell'intero complesso delle suore salesiane, in un'area di oltre un ettaro, all'interno della Pineta Albano. «Stiamo procedendo con le verifiche tecniche - dice il sindaco, Riccardo Uda - per poter arrivare in tempi brevi all'acquisizione». Un'operazione che vale 800 mila euro.

Insieme

Anziani e bambini insieme quindi: un progetto innovativo che integra un nido d'infanzia, un centro diurno per anziani e una casa di riposo all'interno della stessa struttura, assieme al centro diurno per disabili. Questo permette a bambini, anziani e disabili di interagire e condividere esperienze, favorendo la socializzazione e il benessere di tutti. Un progetto che si rifà a un modello francese, unico in Sardegna e tra i pochi in Italia. Si potrà quindi riaprire la casa di riposo per gli anziani che, da undici mesi, dopo il crollo del tetto nell'edificio che si affaccia sul viale Nenni, sono ospitati in diverse strutture del territorio. «Il nostro obiettivo - dice Maria Luisa Muzzu, artefice dell'iniziativa - è creare una struttura originale, intergenerazionale, dove poter accogliere bambini, anziani e disabili, in un centro moderno, per la socializzazione e l'integrazione». L'iniziativa è lodata da Francesco Albano, l'erede della famiglia che, nel 1963, donò alle suore l'area per costruirvi l'istituto. «Il progetto del Comune - dice Albano - è di grande valore per la città e merita pieno sostegno». Diverso, invece, il giudizio verso le suore salesiane, destinatarie sessant’anni fa della donazione dell’area su cui sorge l’ex istituto scolastico. «Sono rimasto sconcertato - prosegue Albano - dal loro comportamento: si sono mosse senza neppure una comunicazione informale di cortesia, nonostante il legame storico e morale con la mia famiglia, che donò nel lontano 1963 alle suore l'area dove sorge l’edificio. Albano ha però ricevuto un messaggio dal vescovo, monsignor Mauro Maria Morfino, che ha espresso parole di vicinanza paterna e ha confermato, testualmente, che «è giusta e doverosa la memoria e la gratitudine».

