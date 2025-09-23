VaiOnline
Stefano Angioni, Aou Cagliari
24 settembre 2025 alle 00:41

«Un centro per le donne sarde specializzato nei casi più complessi» 

Il Centro Endometriosi dell’AOU Cagliari è attivo dal 2005 presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica. Nel 2013 è stato accreditato dalla Regione Sardegna ed è attualmente inserito nel nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per l’Endometriosi della Regione come Centro di II livello al quale devono essere inviati i casi più complessi dal Territorio e dai Centri Regionali di I livello.

«Il Centro», spiega il professor Stefano Angioni, che ne è responsabile, oltre a essere direttore della Clinica ostetrica e ginecologica dell’AOU, «oltre a gestire il monitoraggio e follow-up di oltre 1000 donne sarde affette da endometriosi si occupa in particolare del trattamento chirurgico dei casi complicati anche con approccio multidisciplinare. Infatti, l’endometriosi può interessare anche l’intestino, in particolare il sigma e il retto, condizione che può essere presente in circa un quinto delle pazienti e che talvolta richiede la resezione del tratto intestinale coinvolto. Alla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’AOU vengono effettuati circa 100 interventi chirurgici laparoscopici e circa 400 consultazioni ambulatoriali/ecografie all’anno per questa patologia. Il Centro è attivo nella ricerca scientifica su nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche e nella diffusione della conoscenza di questa patologia con Corsi nazionali e internazionali e incontri con la popolazione da molti anni».

«Tale attività», prosegue Angioni, «anche per il 2025 ha avuto numerosi appuntamenti. In particolare durante il mese di marzo (il Mese mondiale sulla consapevolezza dell’Endometriosi) è partito un progetto di sensibilizzazione della popolazione con incontri, una marcia al Parco di Molentargius, uno spettacolo al Teatro Carmen Melis e altre iniziative anche con il fine di raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo. Nel 2025 a Giugno si è anche svolto il corso avanzato per l’International Society for Gynecologic Endoscopy sulla diagnosi e il trattamento dell’endometriosi dedicato a specialisti e specializzandi che hanno voluto approfondire presso il Centro sardo le conoscenze su questa importante malattia».

A ulteriore testimonianza del valore del Centro Endometriosi dell’AOU di Cagliari, è arrivata la nomina del professor Angioni a membro del Tavolo Tecnico dedicato allo studio e alla ricerca in tema di dolore pelvico cronico, istituito presso il Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie del Ministero della Salute.

