Villamassargia.
09 dicembre 2025 alle 00:17

Un centro multiservizi dedicato all’intera comunità 

Parla di un regalo di Natale fatto a tutta la comunità, la sindaca Debora Porrà, a margine dell’inaugurazione dello “Smart Village”, i nuovi spazi del piano terra del municipio ripensati per allestirvi servizi intelligenti e fondamentali per la popolazione. «Siamo partiti da ciò che mancava, - riflette la sindaca - dovendo fare i conti con un servizio sanitario precario e con una popolazione che va avanti con l’età, e grazie ai finanziamenti (circa 200 mila euro) ed alle sinergie con la Asl, in poco tempo abbiamo creato un progetto innovativo che si rivolge in particolare alle fasce deboli e che vede intrecciarsi sanità, digitale e welfare». Un esempio di piccola sanità di prossimità al cui interno si trovano il centro diurno per anziani, l’info point turistico, il punto di facilitazione digitale (per tutti aperture dalle 9 alle 13), la sede territoriale del Centro per la famiglia (aperture programmate due volte al mese) ed anche l’ambulatorio di prossimità e la farmacia territoriale gestita da volontari della Croce Rossa (Cri). Creati anche degli ulteriori spazi tramite gli accessi ai giardini di Casa Casula. Grazie poi all’associazione Alberto Riccaboni il Municipio è ora cardioprotetto grazie ad un defibrillatore. Durante l’inaugurazione nella Giornata mondiale del volontariato Vittorino Erriu (Cri) ha annunciato a breve un nuovo presidio della Cri nel paese e gioito per la consegna degli attestati a 20 nuovi volontari Cri di Iglesias, Carbonia e Villamassargia (11).

