Un centro medico gestito dal Comune 

I biblici tempi di attesa per la maggior parte delle visite specialistiche e la carenza di figure sanitarie professionali (infermieri, medici di famiglia, guardie mediche, pediatri) sono solo alcuni esempi negativi che certificano il pessimo stato di salute della sanità locale. Cosa può fare allora un piccolo Comune per venire incontro alle sacrosante esigenze dei propri concittadini? Ad esempio sfruttare i finanziamenti disponibili e venire incontro soprattutto alle fasce più fragili della popolazione attivando una sorta di piccolo ospedale di comunità in grado di effettuare controlli, fornire supporto ed erogare i servizi sanitari di base.

Il progetto

È quel che intende fare Villamassargia con l’innovativo progetto “Smart Center”: alcuni locali inutilizzati del piano terra del municipio diverranno presto luoghi di promozione della salute grazie alla collaborazione con la Asl che metterà a disposizione sia le attrezzature specialistiche che il proprio personale. «Intendiamo potenziare la sanità di prossimità - afferma la sindaca Debora Porrà - allestendo un ambiente accogliente e familiare e rivolgendo la nostra attenzione soprattutto agli anziani ed a tutte quelle fasce della popolazione che si trovano maggiormente in difficoltà. Chi lo richiede o è portatore di particolari patologie, potrà beneficiare del rilevamento dei parametri vitali come le misurazioni di pressione arteriosa e glicemia da effettuare in apposite postazioni smart. Si potranno ricevere anche diagnosi “da remoto” grazie ai servizi di telemedicina».

I fondi

Il progetto Smart Center diverrà realtà grazie all’aggiudicazione di un finanziamento del Gal del Sulcis (“Servizi essenziali per la popolazione rurale”) che sfiora i 200 mila euro. Tra i servizi disponibili ci sarà anche una figura amministrativa che potrà fungere da supporto per il disbrigo di pratiche telematiche (rivolto soprattutto agli over 65) ed uno specialista deputato all’ascolto di problemi e necessità per le quali potrà essere offerto anche un supporto di tipo psicologico. Le postazioni che verranno allestite al piano terra del municipio verranno collegate tramite accessi interni agli splendidi giardini della dimora storica Casa Casula (recentemente acquista dal Comune) che saranno utilizzati anche per attività di aggregazione e ricreazione. «Questo - conclude Porrà - perché è importante creare un ambiente distensivo e far sì che chi beneficerà di questi servizi possa farlo con una predisposizione psicologica migliore».

