Un centro giovani nell’ex Materna 

È chiusa da tre anni e pochi giorni fa c'è stata anche l'incursione dei vandali con qualche danneggiamento e una scritta sui muri poco carina: ora le indagini delle forze dell'ordine. La scuola materna di via Leopardi, dove le suore per una vita hanno accolto generazioni di bambini, è un edificio abbandonato che presto potrebbe avere una nuova vita. Lo storico edificio diventerà infatti un centro sociale e culturale per gli adolescenti. L’obiettivo del Comune è offrire un servizio a quella fascia d'età che oggi nel paese lagunare non ha opportunità.

Il progetto

Pochi giorni fa gli uffici comunali, Area lavori pubblici, hanno avviato la procedura per affidare il progetto di ristrutturazione dell’immobile: totale dell’investimento 69mila euro. Come si legge nella determina firmata dal capo ufficio tecnico, Giuseppe Podda, l’intervento è finalizzato alla partecipazione del bando regionale “lavori di rigenerazione urbana finalizzati alla riqualificazione e al riordino degli ambiti urbani”. Per ottenere le risorse il Comune deve in sostanza dimostrare di avere nel cassetto il progetto di ristrutturazione. La scuola è stata chiusa nel 2021. La decisione era stata presa dal Comune dopo l’esito delle verifiche statiche e sismiche. «Il campanello d’allarme fu il crollo del solaio, quando fortunatamente non c’erano i bambini - spiega il sindaco Andrea Abis - A quel punto abbiamo chiesto l’intervento degli esperti per valutare la stabilità della scuola. Dalla relazione venne fuori di tutto e di più. Nei solai erano state individuate diverse problematiche. L'edificio non aveva le necessarie certificazioni di sicurezza». Da lì la decisione di trasferire i bambini in un altro plesso, a distanza di pochi anni dalla fine dei lavori di ristrutturazione.

I lavori

Grazie al Progetto Iscol@, finanziato dalla Regione e destinato alla manutenzione degli edifici scolastici, il Comune aveva ottenuto 286mila euro. Erano serviti per la ristrutturazione parziale degli esterni, il rifacimento del tetto con l’eliminazione dell’amianto e la sostituzione degli infissi. Era stata acquistata poi una caldaia a gas, e ricostruiti i bagni per i bambini. Realizzata una sala cucina in cui, però, non è stato mai installato il piano cottura. «Lavori che hanno migliorato la scuola - precisa Abis - Ora non serviranno i bagni per i bambini, ma tutto il resto si potrà utilizzare. Per trasformare l'immobile in centro sociale sono necessari interventi nel solaio dove erano sorti i problemi».

RIPRODUZIONE RISERVATA