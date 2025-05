Un centro estivo dedicato ai ragazzi 

Con lo slogan “Non perdere questa fantastica occasione di gioco, mare e socializzazione” sono partite a Giba le domande per la stagione 2025 del centro estivo.

Sara attivo dal prossimo 16 giugno fino al primo di agosto, si tratta di un’iniziativa molto attesa in paese rivolta ai bambini dai tre agli undici anni. L’amministrazione comunale tiene a precisare che i posti disponibili sono 50, con priorità per i bambini residenti a Giba e Villarios. L’idea ormai collaudata da qualche anno prevede la suddivisione tra le giornate al mare, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nella spiaggia di Porto Botte, e quelle al centro di aggregazione sociale, dove si svolgeranno giochi e laboratori didattici nei giorni di martedì e giovedì.Soddisfazione da parte del sindaco Pisanu: «Dopo il successo delle passate stagioni, l’amministrazione comunale dedica un altro servizio di qualità ai propri cittadini nell'ambito delle politiche attive per l'infanzia».

Ci si può iscrivere fino al prossimo 9 giugno alle 16 inviando il modulo presente sul sito del Comune, appositamente compilato insieme alla ricevuta di pagamento a protocollo@pec.comune.giba.it, oppure consegnandola a mano all’ufficio protocollo.

RIPRODUZIONE RISERVATA