Un centro estetico diventa laboratorio di fisiokinesi abusivo 

Il laboratorio fantasma. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari hanno individuato e posto sotto sequestro un ambulatorio fisioterapico che secondo l’accusa, sarebbe stato attivato illecitamente all'interno di un centro estetico del paese. L’operazione è scattata nell'ambito di una mirata campagna ispettiva rivolta al controllo di centri estetici e di massaggi del territorio.

Durante le verifiche, i militari hanno accertato che, in totale promiscuità con i preesistenti servizi di estetica, era stato allestito un vero e proprio gabinetto di fisiokinesiterapia privo di qualsivoglia titolo autorizzativo. All'interno del locale, gli operanti avrebbero individuato un fisioterapista nel momento in cui stava erogando una prestazione di terapia a favore di un paziente. I carabinieri del Nas hanno così proceduto all'immediato sequestro penale del locale non autorizzato e di tutte le specifiche attrezzature medicali presenti.

Il rappresentante legale della struttura è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria, «essendo ritenuto potenzialmente responsabile - spiega il comunicato sull’operazione - di aver attivato il gabinetto medico in totale assenza della prescritta dichiarazione di avvio dell'attività e in condizioni di grave promiscuità con pratiche del tutto incompatibili. Delle violazioni riscontrate, oltre all’autorità giudiziaria, verranno informate anche le competenti autorità sanitarie e amministrative per i provvedimenti di rispettiva competenza».

