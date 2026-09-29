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Goni.
30 settembre 2026 alle 00:11

Un centro diurno per gli anziani 

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L’ex casa di riposo di via Crocesanta cambia destinazione. Il Comune ha stanziato 250mila euro per il completamento e la manutenzione della struttura, con l’obiettivo di trasformarla in un centro diurno H12 per anziani. «L’idea», spiega il sindaco Riccardo Delussu, «è permettere agli anziani di trascorrere qui la giornata, mangiare insieme, giocare e socializzare, per poi tornare la sera nelle proprie abitazioni». Un servizio pensato per una fascia della popolazione: secondo i dati Istat, a Goni gli over 70 sono 99 su 434 residenti, quasi uno su quattro. L’intervento arriva dopo le verifiche sulle condizioni dell’immobile, oggi inutilizzato e da tempo in stato di sostanziale abbandono. Una relazione dell’Ufficio tecnico ha segnalato le criticità e proposto la chiusura. La Giunta ha inoltre rilevato infiltrazioni d’acqua. Il 17 settembre il sindaco ha disposto la chiusura temporanea della struttura e dell’area verde circostante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il Consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio che utilizza 680 mila euro dell’avanzo libero. Oltre ai 250 mila destinati alla casa di riposo, sono previsti 300 mila euro per la piscina comunale, 100 mila per la bitumazione delle strade urbane e 30 mila per un nuovo automezzo.

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