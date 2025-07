Un centro diurno al Giardino fiorito 

Un sogno che diventa realtà. “Il Giardino fiorito”, associazione di volontariato impegnata a Samugheo, potrà realizzare un centro diurno grazie a un finanziamento regionale di 200mila euro. La struttura sorgerà in località Paules, nell’area di oltre 2mila metri quadri ceduta alcuni anni fa dal Comune in diritto di superficie per 99 anni con l’obiettivo di concretizzare un progetto importante per la comunità e il territorio.

Il progetto

Un’opera che, quando è nata l’associazione nel 2006, sembrava impossibile da realizzare. Vent’anni fa, era stato un gruppo di genitori di ragazzi con disabilità a mettere in piedi un progetto che con il passare degli anni è cresciuto: l’obiettivo era riuscire a creare servizi e opportunità in più non solo per i propri figli ma anche per tutti quei ragazzi e famiglie che necessitavano di un aiuto maggiore. Determinazione e volontà non sono mai mancati ed ecco l’idea di realizzare una struttura che potesse ospitare coloro che frequentano il centro diurno. «A titolo gratuito un ingegnere ha già predisposto il progetto che a breve presenteremo in Comune – spiega Antioco Patta, presidente dell’associazione - Nel frattempo cercheremo un’impresa del paese per realizzare i lavori».

La struttura

Il centro avrà un’estensione di 300 metri quadri e «ci saranno i bagni per gli utenti e quelli per le educatrici, la cucina, la sala mensa e la palestra. Spazi che consentiranno di poter accogliere molte più persone rispetto ad oggi – aggiunge Patta – Nell’attuale sede non possiamo far fronte a tutte le richieste. Al momento abbiamo 12 ospiti in arrivo da vari paesi del Barigadu». Il centro consente un percorso importante per gli utenti. «Puntiamo al benessere psico-fisico degli ospiti – spiega Isa Ecca, una delle educatrici – Frequentare la struttura significa avere precisi obiettivi a iniziare dalla quotidianità. È importante stare insieme agli altri, tante le attività proposte come laboratori creativi, corso di bocce e piscina». Il presidente dell’associazione ammette che queste risorse segnano una svolta. Soddisfatto anche il sindaco Basilio Patta: «Recentemente in Consiglio abbiamo approvato una variante al Puc per consentire di realizzare il centro diurno nell’area che avevamo concesso. Siamo felicissimi perché finalmente Il Giardino fiorito avrà una sede adeguata».

