Un Centro di quartiere a Sant’Avendrace 

Non solo offrire servizi indispensabili, ma anche garantire le manutenzioni per la sicurezza e accessibilità delle sedi dei Centri di Quartiere. Questa una delle richieste contenute nella mozione approvata all’unanimità, ieri in Consiglio Comunale, su proposta della commissione Salute e Benessere e presentata dalla presidente Rita Polo, a pochi giorni dall’attentato incendiario nella sede di StraKrash, in via Brianza a Is Mirrionis, vandalizzata.

Un tema caro alla giunta Zedda, come ribadito dall’assessora al Benessere Cittadino, Anna Puddu, che ha garantito il massimo impegno nel «risolvere i problemi strutturali», annunciando l’apertura dei Centri di Quartiere «a Sant’Elia, un altro a Pirri e uno a Sant’Avendrace». Inoltre l’attività svolta a Is Mirrionis, compromessa dall’atto vandalico, «potrà riprendere da lunedì negli spazi di una scuola dell’infanzia del rione».

Lo scontro

Bocciato invece l’ordine del giorno sulla salvaguardia dei servizi sanitari di prossimità nel quartiere Cep con il trasferimento della guardia medica da via Talete a viale Trieste. Il documento presentato da Stefania Loi dell’opposizione, e firmato da tutta la minoranza, non è passato per il voto contrario della maggioranza. «Una decisione grave e miope: con questa bocciatura, la maggioranza ha scelto di privare Cagliari di un presidio essenziale, penalizzando in particolare i cittadini più fragili», le parole dei consiglieri di centrodestra. La maggioranza aveva spiegato che alcuni punti nel documento non erano pertinenti. (m. v.)

