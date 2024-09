Un centro d’ascolto per chi si sente solo 

Un centro di ascolto per ripristinare il dialogo in famiglia con gli anziani in modo che vengano aiutati e capiti in questa nuova condizione di vita. Lo ha attivato in via Emilia 39 l’associazione Fiocco bianco argento presieduta da Maria Grazia Olla.

«Visto il successo dell’iniziativa, alla quale tra giugno e luglio hanno partecipato in dieci giorni undici famiglie e 49 anziani, abbiamo deciso di promuoverla di nuovo», spiega Olla. «Lo abbiamo fatto grazie alla collaborazione della parrocchia di sant’Eusebio. Il nostro obiettivo», aggiunge, «è poter parlare soprattutto con le persone anziane prive di supporto familiare e aiutarle, grazie alla collaborazione di psicologhe e assistenti sociali, a cercare di risolvere i loro problemi».

Del resto, come fa notare Olla, «la popolazione anziana in città è in costante aumento e tante persone si sentono sempre più tagliate fuori dalla vita sociale». Non a caso al numero dell’associazione “Fiocco bianco argento” molti telefonano solo per chiedere consigli anche sulle cose più banali, forse per non sentirsi soli. Molti di loro sottolineano un aspetto che fa riflettere: «Si stava meglio prima», evidenziano, «perché c’era più condivisione e socialità, più voglia di vivere. Il rapporto familiare era più umano, ora, spesso, l’anziano si “usa” solo in funzione delle necessità del figlio. In questi dieci anni, a causa soprattutto dei social network, è mancata la continuità di rapporto, il tramandarsi i principi di rispetto e di vita, fondamentali per vivere meglio»

Chi volesse accedere al servizio di ascolto può chiamare i numeri 0707539281 oppure 3701587320.

