Un centro contro il disagio giovanile 

Una sede fissa - che aprirà nelle prossime settimane in uno spazio dedicato della scuola di via Mar Ligure - ma anche iniziative di educazione per arginare la dispersione scolastica, e di animazione per coinvolgere i giovani creando occasioni di divertimento. L’assessorato alle Politiche giovanili e sociali sbarca nel litorale con un programma di educazione di strada già avviato che tocca anche la frazione di Flumini, oltre il resto della città.

Il progetto

Un nuovo servizio studiato nei minimi dettagli dall’assessorato alle Politiche sociali e giovanili, in collaborazione con quello dedicato a Flumini e ai territori extraurbani. L’obiettivo è avere un centro educativo - prossimo all’apertura - che diventi un punto di riferimento per i giovani del territorio: dall’animazione agli incontri di gruppo un pomeriggio a settimana. Interventi educativi che si allargano ai bambini delle elementari che - una volta terminati i compiti - potranno accedere alle attività di gioco. «Saranno supportati nell’acquisizione di un metodo di studio», spiega l’assessore alle Politiche sociali e giovanili Marco Camboni, «nel potenziamento delle capacità didattiche e ludiche per migliorare, attraverso il gioco, la comunicazione, il confronto con gli altri, la cooperazione e l’inclusione». Non solo bambini e adolescenti, la sede di Flumini sarà anche un centro di riferimento educativo per le famiglie che vivono nel territorio oltre il centro quartese. Ma il servizio si svolgerà anche negli spazi all’aperto, primo fra tutti il parco Parodi individuato come fulcro per l’educativa di strada - oltre a piazza Santa Lucia e Santo Stefano nel centro urbano: tornei di calcetto, biliardino, basket e volley, alternati a laboratori espressivi, artistici e musicali.

Il presidio

Un presidio socio-educativo nel litorale per contrastare il fenomeno del disagio giovanile, compresa la dispersione scolastica, e favorire una sana aggregazione fra i ragazzi. «Servizio che in questa parte di città mancava da oltre vent’anni, per questo abbiamo trasferito sul territorio anche gli educatori di strada, che stanno già lavorando con i giovani e intercettando quelli che sono i loro bisogni», dice l’assessore Camboni. «Attività che si tradurrà a breve in laboratori e iniziative da mettere in campo una volta avremo a disposizione la sede di via Mar Ligure, di fatto si stanno costruendo dei piccoli percorsi in base ai suggerimenti dei ragazzi. E prossimamente», annuncia, «verrà aperto anche un centro informagiovani, con la possibilità di uno sportello dedicato ai ragazzi di Flumini».