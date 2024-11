Un centro benessere nell’ex Esit 

Dopo aver incassato a luglio il parere positivo del servizio tutela del paesaggio Sardegna, insieme a quello del vigili del fuoco, e la compatibilità geologica, ora arriva anche” l’esito positivo” della verifica preventiva sul progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione dell’ex albergo Esit sul monte Ortobene da destinare a centro benessere del territorio. Ora è caccia ai finanziamenti per l’appalto della rinascita. Sui 14,6 milioni del progetto definitivo, solo uno è nelle casse comunali.

Appello alla Regione

«In questi giorni abbiamo messo in sicurezza la struttura da accessi di estranei - afferma il commissario Giovanni Pirisi -così come abbiamo fatto per lo stabile di Tanca Manna, ora con il via libera del progetto definitivo ed esecutivo, speriamo nella Regione per reperire le risorse necessarie e restituire alla struttura la centralità che merita», dice il commissario. La proprietà dello stabile ex Esit a Nuoro, situato sul monte Ortobene, è stata trasferita dalla Regione Sardegna al comune di Nuoro con una cifra simbolica di appena un euro nel maggio del 2022. Il Comune ha in progetto di trasformare l’edificio, costruito negli anni Sessanta e attualmente in stato di degrado, in un centro benessere con una funzione sia turistica sia formativa, mirando a valorizzare ulteriormente l’area del monte Ortobene, frequentata dai cittadini e dai turisti.

Il finanziamento

Il progetto redatto dalla PCAint - Pica Ciamarra Associati, mandataria per gli studi Antonio Lucio Paolo Muzzetto Studio Pintus – e di Ingegneria, architetto Giulia Pittorru, ha ottenuto un primo finanziamento di un milione di euro dal governo italiano attraverso il bando “Italia City Branding”, finalizzato alla progettazione preliminare e definitiva del restauro arrivata alla sua conclusione. L’importo totale stimato per il restauro e la riqualificazione dell’edificio è di 14 milioni e seicentomila euro, e il Comune sta cercando ulteriori fondi, tra cui finanziamenti dal Ministero delle Infrastrutture. Il centro benessere potrebbe diventare anche una Rsa con la stessa amministrazione, attraverso gli uffici, che lasciano spazio anche ai capitali privati: «il restante importo pari ad euro 13.600.000 è da reperire a seguito di ulteriori avvisi che verranno emanati dal Ministero o dalla Regione o attraverso il ricorso a capitali privati»

