Un centravanti e una spalla  

Neanche il tempo di vantarsi per l'abbondanza di attaccanti ed ecco che, alla vigilia della gara col Monza, il Cagliari si ritrova a ballare sulle punte. Poche o, quanto meno, non proprio al top della condizione. Solo questa mattina, infatti, Ranieri potrà vedere in campo Shomurodov, rientrato dalle fatiche con la nazionale dell'Uzbekistan, con cui ha giocato due partite tiratissime per le qualificazioni mondiali asiatiche per poi rientrare con un viaggio infinito. Poco male fosse solo l'ex Roma, visto che appena 24 ore prima Ranieri aveva potuto ritrovare altri due attaccanti reduci da gare impegnative e viaggi massacranti, Luvumbo e Lapadula. E come non bastasse, solo l'allenamento di questa mattina potrà dare un responso sulle condizioni di Oristanio, la cui convocazione è ancora in bilico per un affaticamento muscolare che ha annullato la sua convocazione azzurra in Under 21.

Sotto a chi tocca

Ranieri si prende tutto il tempo per trovare l'uomo giusto a cui affidare l'attacco rossoblù domani, ore pasti, contro il Monza. Lì davanti la rosa gli propone otto giocatori. Uno, Oristanio, è in bilico per un affaticamento muscolare, tre sono appena rientrati dagli impegni con le nazionali (Luvumbo, Lapadula e Shomurodov) e due non hanno ancora messo piede in campo in questo campionato (Desogus e Pereiro). Restano così i due centravantoni della squadra, l'ex Petagna e il capitano Pavoletti. Il primo, fin qui, ha ancora un desolante zero alla voce “gol segnati” e non può certo consolarsi con l'assist regalato a Zappa per la rete decisiva contro il Genoa. Il secondo, invece, combatte con qualche acciacco, ma resta l'eroe gioioso della sfida col Frosinone, l'assist per Oristanio e soprattutto la clamorosa doppietta nel recupero a ribaltare il risultato e consegnare al Cagliari la prima vittoria della stagione.

Una o due punte

Questo è il dilemma. Ranieri, fin qui, ha alternato le soluzioni in avanti, a seconda dell'avversario e delle condizioni dei suoi giocatori. Ci sarebbe quell'intrigante soluzione del doppio centravanti, magari proprio Petagna-Pavoletti, ma lo stesso tecnico, ieri, ha frenato: «Il doppio centravanti è un'idea, ma devono essere sempre al 100%». E allora è più probabile che Petagna e Pavoletti si giochino una maglia da titolare, con Ranieri che potrebbe affiancare al prescelto uno tra Luvumbo (favorito) e Lapadula e col sostegno di Viola sulla trequarti.

Il totopunta

Ipotesi, per ora. Le uniche certezze sono quelle date dal passato. Nelle dodici giornate fin qui giocate, Luvumbo è l'attaccante con più presenze (11 gare e 898' giocati) e più gol (3). Undici presenze (e 527' giocati) anche per Oristanio, con una rete e un assist. Subito dietro, dieci presenze per Shomurodov (350'), a secco di reti e con l'assist per Viola a Salerno. E poi eccoli, Petagna e Pavoletti, sette presenze a testa, con l'ex di giornata che ha messo insieme 357' in campo, con un assist e zero reti, mentre il capitano (solo due volte nella formazione di partenza) ha totalizzato 233' con 2 reti e un assist (tutto contro il Frosinone). Ma attenzione a Lapadula, che prima della sosta, contro la Juve, ha giocato i primi 50 minuti della sua stagione e si prenota per un rientro da protagonista. (al.m.)

