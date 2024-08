«Un censimento sulle aree pubbliche da riqualificare» 

Sullo sport il Comune gioca tre partite contemporaneamente: quella più grossa è sullo stadio del Cagliari (con palazzetto e Tennis club), quella per sostenere l’attività delle società sportive organizzate ma, sottolinea Michele Boero, medico, un lungo passato nel basket, prima come giocatore poi come allenatore, e oggi presidente della commissione Sport, «dobbiamo garantire ai cagliaritani spazi pubblici dove praticare lo sport». Quindi, strutture e impianti praticabili: soprattutto quelli di quartiere, perché la realtà è che oggi «se una persona vuole fare sport senza spendere soldi deve prendere la bici o mettersi a correre. Ma se vuole giocare a pallacanestro, per esempio, non può farlo liberamente. Nostro obiettivo, d’intesa con sindaco e assessore, è dotare la città di spazi aperti a disposizione di tutti. Solo così», dice ancora, «diamo risposta al bisogno di muoversi degli adulti, di giocare dei bambini e di svolgere attività fisica delle persone con disabilità», dice. «Abbiamo già individuato un percorso: un censimento degli spazi comunali liberi da utilizzare a questo scopo, un dialogo con l’assessorato all’Istruzione, perché l’attività di base comincia nella scuola e quello con i comitati di quartiere che intendono riqualificare spazi comuni». Cagliari vuole tornare a essere (anche) città dello sport. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA