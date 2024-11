Un celebre ovile fuori dal mondo 

Il New York Times lo inserisce tra i sedici migliori locali dove assaggiare la cucina tipica sarda, nel 2013 il prestigioso premio Unesco lo definisce “un suggestivo esempio per la difesa del patrimonio culturale, naturale ed identitario regionale”, dal 2018 è il primo agriturismo a Baunei. Nell 1990 Silvio Bertarelli, 61 anni di Baunei, tutto questo non può nemmeno immaginarlo.

In quel luogo così bello e impervio, a 5 chilometri dal paese, pensa di portare il suo piccolo gregge di capre. Nient’altro. A quei tempi non esisteva neanche una strada per arrivarci. L’ha scavata lui stesso, a mano, insieme ad un amico. Sta spianando letteralmente il suo destino e della sua famiglia, ma ancora non lo sa. «Perché proprio lì? È un luogo di cui mi sono innamorato subito e sapevo che sarebbe stato perfetto per le mie capre. C’era solo un mucchio di pietre, i resti di un ovile abbandonato. Ho iniziato a mettere insieme legno e pietre e a progettare la nuova struttura, seguendo un progetto disegnato da me», racconta.

Fatto a mano

Nei suoi occhi pieni di luce c’è l’artista e il sognatore. Lavora la pietra e il legno con naturalezza e costruisce un ovile con una precisione da architetto. Nel 1990 con lui c’è sua moglie Vincenza, il figlio Romolo di soli due anni e Alessia, ancora nel grembo materno. «In quegli anni ero già un operaio forestale, ma per brevi lassi di tempo, e volevo fare anche il pastore, come mio padre. Da qui, oltre all’azienda agricola, non avrei mai immaginato che sarebbe nato un agriturismo».

Tutto comincia così, con degli amici di famiglia che arrivano in visita. Negli anni ne arrivano sempre di più e la famiglia Bertarelli li accoglie tutti con gustosi pranzi di benvenuto. «Poi abbiamo capito che questo tipo di esperienza piaceva a tanti. Non solo gli amici continuavano ad arrivare per vivere l’esperienza dell’ovile, ma il passaparola stava iniziando ad avvicinare anche i turisti di passaggio. Pensare di trasformarlo in un agriturismo è stato un progetto condiviso da tutta la famiglia, un percorso lungo e difficile dal punto di vista burocratico. Facciamo tutto in famiglia, nipotini compresi», racconta.

Esperienza

Per l’intera stagione turistica, da marzo a novembre, Silvio e Vincenza si trasferiscono all’ovile, in mezzo alla natura, senza connessione internet e telefono. Mettere in piedi l’agriturismo richiede tanta fatica: dove sorge l’ovile, ovviamente, non c’è corrente elettrica, problema risolto con dei pannelli e un generatore, e non c’è acqua.

Ogni giorno Silvio è costretto a tornare a Baunei per caricare una cisterna da 2500 litri. Oggi, turisti da tutto il mondo si inoltrano nella strada sterrata per vivere l’esperienza Bertarelli, in mezzo a natura e animali, per il cibo fatto in casa e capire quanto amore c’è dietro a tutto questo. Da un piccolo mucchio di pietre, con le sue mani.

RIPRODUZIONE RISERVATA