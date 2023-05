Un cavo dall’Isola all’Arabia 

«BlueMed – prosegue l’azienda del Gruppo Tim - consiste in quattro coppie di fibre ottiche, ciascuna dalla capacità trasmissiva iniziale di circa 25 terabit per secondo (il tutto doppio, perché i cavi sono due, per avere una “riserva” in caso di rottura di uno, ndc ), che permettono l’offerta di collegamenti a Internet ad alta velocità e ad alte prestazioni a fornitori di servizi Internet, operatori di telecomunicazioni, fornitori di contenuti, aziende e istituzioni». La fibra ottica che trasporterà i dati nel cavidotto è formata da filamenti di vetro più sottili di un capello e le quattro coppie di cavi sono racchiuse in un tubo del diametro simile a quelli che si usano solitamente per innaffiare il giardino. Oltre ai cavi principali, inoltre, sono pre visti altri sei sotto-cavidotti che potranno essere noleggiati da aziende oppure operatori di telecomunicazione.

La posa della prima diramazione, a cura di Telecom Italia Sparkle, società del Gruppo Tim, è iniziata proprio da Golfo Aranci, a fine gennaio. Il 9 febbraio è toccato a Pomezia, sul litorale romano, mentre il 28 febbraio c’è stata la posa a Genova, nell’infrastruttura Genova Landing Platform.Da qui, il cavo proseguirà per il mar Tirreno fino a raggiungere il Sicily Hub di Palermo, dove sorge il centro dati di Sparkle connesso a diciotto cavi internazionali. Infine, da Palermo, BlueMed attraverserà lo stretto di Messina e il mar Mediterraneo in direzione del mar Rosso e oltre. «I cavi sottomarini di Internet – spiega Sparkle - sono infrastrutture di grande rilevanza strategica, perché trasportano circa il 95 per cento del traffico globale di dati. A questo proposito, lo scorso luglio Sparkle ha firmato un accordo di cooperazione con la Marina militare italiana per il monitoraggio e la tutela dei sistemi di telecomunicazione sottomarini».

Quasi un secolo dopo la storica installazione del cavo sottomarino Anzio-New York-Rio de Janeiro-Buenos Aires per la rete telefonica, l’Italia torna centrale nella posa di un’altra linea tecnologica, questa volta dedicata a Internet.Si tratta del cavo “Blue Med”, infrastruttura che fa parte del più ampio progetto Blue Submarine Cable System, realizzato in collaborazione con Google e altri operatori di connettività, che mira a creare «una vera e propria dorsale dell’Internet globale», che partirà da Genova e si diramerà fino al Medioriente e alla Penisola Arabica, transitando anche dalla Sardegna, precisamente da Golfo Aranci.

Il percorso

L’infrastruttura

«I nuovi sistemi di trasmissione via cavo – sottolinea ancora Sparkle - sono progettati seguendo i principi innovativi di “open cable” e “open landing station” per garantire la massima apertura verso altri operatori in termini di gestione della fibra e di accesso ai punti di terminazione dei cavi, stabilendo così un nuovo standard per diversificazione, scalabilità e latenza». In particolare, Blue System seguirà una nuova rotta attraversando lo Stretto di Messina anziché il Canale di Sicilia offrendo così a Internet Service Provider (ISP), carrier, operatori di telecomunicazioni, fornitori di contenuti, imprese e istituzioni collegamenti Internet ad alta velocità e soluzioni di connettività diversificate e ad alte prestazioni.

Collegamenti stabili

Grazie al suo design flessibile, BlueMed supporterà collegamenti diretti e senza interruzioni in tutto il bacino del Mediterran eo con livelli di latenza ed efficienza spettrale senza precedenti, ma anche sofisticati sottosistemi regionali in base alle esigenze specifiche dei clienti. Insomma, BlueMed, ha sottolineato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle, «permetterà di creare un nuovo corridoio digitale fra l’Europa e i continenti africano e asiatico, rendendo l’intera infrastruttura un hub centrale nel traffico digitale del Mediterraneo allargato, oltre che una straordinaria occasione di cooperazione con le aree del mondo che vedranno la maggiore crescita dell’utilizzo delle comunicazioni digitali nel prossimo decennio».

«Blue Med – fa eco Jayne Stowell, che per Google si occupa di strategia per le infrastrutture – è parte dell’impegno di Google a investire nell’accelerazione della crescita e dello sviluppo di un’economia digitale in Italia e nella regione del Mediterraneo».

