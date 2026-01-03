Un cavo aereo sospeso sulla strada 

Il cavo aereo della linea telefonica penzola pericolosamente sulla strada di Margiani, località nella marina di Sarrala. È così da una decina di giorni. S’inarca a pochi metri dall’asfalto, rendendo critico il transito soprattutto dei mezzi pesanti. Forse in conseguenza di un evento meteorologico avverso, il cavo collegato tra due pali della rete si è allentato talmente tanto da ostacolare la regolare viabilità.

L’hanno segnalato in tanti, automobilisti, proprietari di mezzi pesanti e agricoli che sfiorano il cavo. Il Comune, come spiegato dal sindaco di Tertenia, Giulio Murgia, ha inoltrato la segnalazione alla società titolare della rete che, però, non è ancora intervenuta. «Di notte è invisibile», denuncia Guido Pisu, capo del gruppo di opposizione consiliare, che sollecita un intervento per ripristinare le normali condizioni di sicurezza lungo il tratto, transennato dagli operai del Comune. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lanusei. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA