Un cavillo blocca Forestas 

Il cantiere forestale sulla Costa Verde resta al palo, tutto e ancora incerto e la pratica va a rilento. A bloccare la partenza sono stati tre lotti di terra che dagli atti risulterebbero di proprietà della società Costaverde srl e non del Comune di Arbus. Così a un anno dall’accordo fra Comune e Forestas che dava il via libera al progetto, l’iter è fermo. E la polemica esplode.

A innescarla è la minoranza con un’interrogazione, primo firmatario Agostino Pilia: «Siamo all’oscuro della vicenda, si chiariscano i fatti». Replica il vicesindaco, Simone Murtas: «Sulla proprietà dell’area abbiamo verificato, si tratta di un errore di trascrizione, i terreni sono nostri».

L’errore

A segnalare al Comune l’impossibilità di attivare il cantiere, nel rispetto del patto firmato lo scorso maggio, è stata l’Agenzia Forestas. La risposta del Comune non si è fatta attendere. «Ci siamo attivati – ricorda Murtas- per verificare cosa ci fosse all’origine di quello che è era sicuramente un errore, considerato che quelle tre particelle erano state acquistate dall’Ente dalla Costa verde con atto notarile del 1980. Stiamo procedendo alla rettifica in modo da poter intestare correttamente i mappali all’Ente, legittimo proprietario». E per accelerare i tempi del cantiere, il vicesindaco Murtas invita Forestas all’avvio dell’attività: «Si chiede di procedere con le azioni programmate nella convenzione nel resto dell’area interessata, in attesa di completare l’iter di acquisizione di tutto il bene». Fiducioso aggiunge: «Entro l’estate il cantiere dovrebbe essere una realtà per Arbus, ricco di boschi e pinete».

La convenzione

L’idea del progetto è nata nel 2021 con l’obiettivo di limitare i danni al patrimonio naturalistico, combattere il fuoco, creare posti di lavoro, migliorare la sicurezza dei turisti e dei proprietari delle villette estive sulla Costa Verde. Un anno fa la firma sull’accordo fra l’Agenzia Forestas e il Comune. In tutto 174 ettari di verde che si affacciano sul mare, fra il villaggio turistico di Portu Maga e Piscinas. Il fine comune è il miglioramento e potenziamento delle politiche forestali, con particolare riferimento alla valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale. «Un impegno comune – conclude Murtas – lungo trent’anni che rende giustizia al paese più vasto del Medio Campidano e il terzo dell’Isola, l’unico dell’Unione dei Comuni Monte Linas-dune di Piscinas orfano di un presidio forestale, rispetto a Villacidro, Guspini e Gonnosfanadiga».

La minoranza

«Sulla bontà dell’iniziativa – incalza Pilia – non si discute. E il silenzio e mancato coinvolgimento del Consiglio comunale e della comunità che non va bene. Tutto avviene nelle segrete stanze del Comune. Il cantiere bloccato l’ho appreso leggendo l’oggetto degli atti al protocollo dell’Ente, conoscere il testo non mi è concesso. Per capire la questione, ho dovuto aprire quasi un’inchiesta».

© Riproduzione riservata