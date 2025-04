Un cavallino per scacciare il malocchio 

Un cavallino in ceramica sui tetti delle case per scacciare il malocchio. Ad Assemini ci sono diverse opere realizzate dai ceramisti locali, presumibilmente è una tradizione che va dal 1800. Ancora oggi i cavallini vengono acquistati: il prezzo base può partire dagli 80 euro in su, dipende sempre dalla grandezza e dalle rifiniture che vogliono i clienti.

Sopra i tetti

Passando per le strade di Assemini e sollevando lo sguardo si vedono sui tetti di alcune case. « Su cuaddeddu veniva posto sopra i tetti », dice la ceramista Doriana Usai, «ancora oggi ci viene richiesto. Il cavallino in ceramica viene messo sui tetti delle case perché si diceva che proteggeva la famiglia che ci viveva. Era considerato come un porta fortuna. In antichità doveva avere la bocca aperta per scacciare il malocchio». La ceramista ricorda: «Nella mia tesi di laurea avevo presentato anche su cuaddeddu . Molti non conoscono questa tradizione, tant’è che molto spesso quando lo vedono nel mio laboratorio chiedono di cosa si tratti. Io racconto la storia del cavallino e rimangono tutti affascinati. Questa tradizione ce l’avevano ad Assemini e Serramanna. Si tratta di oggetti portafortuna realizzati al tornio dai vasai. Il cavallino poteva essere cavalcato dagli sposi oppure dai cavalieri seduti o in piedi rievocando le pariglie. Il cavallino tipico tradizionale è sempre stato realizzato dalla famiglia Usai seguendo la sua forma tipica senza modifiche, in terra cotta o di colore verde».

Nei laboratori

I fratelli ceramisti Marco, Franco e Maurizio Nioi raccontano: «I cavallini in ceramica sono un esempio affascinante di artigianato tradizionale sardo. Questi piccoli equini, con fantino in groppa, spesso decorativi, hanno radici profonde nella cultura locale e sono stati utilizzati come elementi ornamentali e simbolici. In passato, venivano posizionati sui tetti delle case per proteggere le abitazioni dagli influssi negativi, ma c’è chi dice che il ceramista metteva il cavallino sul tetto della casa per essere individuato come luogo di produzione di stoviglie in ceramica. La ceramica di Assemini, in generale, è rinomata per la sua qualità e per la tradizione che si tramanda da generazioni. La materia prima, l'argilla, è di ottima qualità e viene lavorata con grande maestria dagli artigiani locali. Oggi qualcuno che costruisce una casa singola, acquista i cavallini e li posiziona come ornamento, sono molto belli da vedere». I fratelli Nioi continuano una tradizione iniziata dal nonno Fedele nel 1925, un secolo fa.

La tradizione

Il ceramista Andrea Farci non ha dubbi: «Fondamentalmente veniva messo sui tetti delle case per allontanare il male. Prima era più tradizionale, adesso la tradizione si è un po’ persa. C’è ancora qualcuno che lo mette sul tetto della sua abitazione. Questi oggetti si mettevano nel Campidano, ma soprattutto ad Assemini. A differenza del passato oggi arredano l’interno delle case».

