Un catasto tecnologico per le strade 

«Stiamo parlando di circa 1230 chilometri: 110 strade in tutto della provincia di Nuoro, Ogliastra compresa. Abbiamo mappato queste strade in 3D, metro per metro». La presidente di Nugoro spa, Elena Carta, non nasconde la sua soddisfazione per un traguardo che in Sardegna rappresenta un’assoluta novità. Ieri mattina la società partecipata della Provincia ha svelato quel “catasto tecnologico” che permetterà di migliorare e monitorare con costanza la viabilità provinciale.

Il convegno “Gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali” ha permesso di far comprendere l’importanza del nuovo strumento. «Vogliamo passare da una “manutenzione a posteriori”, focalizzata sulle emergenze, a una manutenzione pianificata e programmata - precisa Elena Carta -. Questa è la cosa più importante del nostro catasto stradale». L’amministratore delegato della Nugoro spa, Antonello Basolu, aggiunge: «Adesso, quando andremo a fare le manutenzioni, avremo un’idea chiara delle strade, chilometro per chilometro, metro per metro. In questo modo potremo intervenire con celerità». Lo stato dell’asfalto sarà monitorato in tempo reale, così come le cunette, le banchine, la segnaletica. Gli interventi saranno all’insegna della sostenibilità.

