Un castello  per i bambini 

Sono iniziati ieri al Parco degli ulivi i lavori per l’installazione di un nuovo gioco, un castello di legno per i bimbi. Entro questa settimana, come annunciato in un comunicato, i lavori saranno terminati e il nuovo “impianto-gioco” potrà essere utilizzato. Subito dopo verranno eseguiti anche i lavori per la pavimentazione del campo da basket.

Recentemente è stata ultimata anche l’area fitness: amplia l’offerta del parco inaugurato due anni fa alla periferia del paese e frequentato ogni giorno anche da famiglie e anziani. Un parco con alberi secolari arricchito nell’ultimo periodo da altri ulivi donati al Comune.

Nel frattempo, si sta procedendo al completamento dell’area di sgambamento per i cani, realizzata in via 1° Maggio vicino al Parco degli ulivi. (r. s.)

