Un Castello di transenne 

Fa quasi tenerezza la coppia di turisti - tedeschi e avanti con gli anni - immobile davanti all’ascensore di piazzetta Mundula. Ci fosse almeno un cartello, saprebbero che non arriverà mai, invece premono più volte il tasto con lo sguardo ingenuo e speranzoso di chi non sa del lungo fermo per lutto. Non l’hanno sicuramente messo in conto neanche marito, moglie, due figli e altrettante valigie al seguito, che scuotono la testa davanti all’avviso piazzato nell’impianto di viale Regina Elena.

Isolato e decisamente maltrattato, con la collezione di transenne e impalcature che aumentano a vista d’occhio e danno il benvenuto ai tanti turisti che durante il lungo ponte graziato dal meteo lo dicono in lingue diverse: «Castello è meraviglioso, ma non è molto curato».

Transenne e impalcature

Gli ultimi pezzi della collezione sono piuttosto ingombranti e per nulla artistici. «Cosa penso? Che è uno schifo, invece di toglierle continuano ad aggiungerne di nuove.

Finirà che per numero supereranno quello degli abitanti», commenta a metà tra il rassegnato e l’infuriato Angelo Piu, 76 anni e lo sguardo disilluso che si posa sulle gabbia metallica che da quasi dieci anni imprigiona l’ex scuola Manno, impedendo il passaggio del pullman ma non l’occupazione abusiva che procede indisturbata.

Nonostante le condizioni di pericolosità messe nero su bianco nella relazione degli incaricati del Comune lasciati fuori dalla porta durante l’ultimo sopralluogo certificato del 2022. Stesso anno della delibera che ipotizzava un futuro radioso per lo stabile, che avrebbe dovuto ospitare 36 alloggi per studenti universitari, palestra, campo sportivo, centro servizi per il quartiere. Tutto identico ad allora, ciò che cambia è la mole di transenne che continua ad aumentare: le nuove arrivate sono in via Università e in via Corte d’Appello, con logo della protezione civile e l’accesso consentito solo al personale autorizzato e ai residenti dei civici dal 30 al 34 e dal 39 al 51.

Arte a metà

Questione ascensori: tutti fermi da un mese circa, da quando l’improvvisa morte del direttore d’esercizio ha posto il problema di trovare un sostituto necessario per rimettere il moto gli impianti elevatori. Ci sta lavorando il Comune, ma per ora l’unico modo per accedere al più alto e antico quartiere della città, macchina a parte, è continuare a sfidare scale e salite decisamente non alla portata di tutti. «Mentre si fa un gran parlare di mobilità sostenibile a Castello abbiamo quella insostenibile. Per anziani e disabili sta diventando un’impresa raggiungere la propria abitazione», sbotta Carla Sau, intenta a conquistare uno dei pochi parcheggi liberi. Irrisolta anche la questione della torre di San Pancrazio, chiusa da dicembre del 2016. L’altra, quella dell’Elefante, continua a essere accessibile sino al penultimo piano: la terrazza, che promette una vista mozzafiato, è esclusa dalle visite.

Panorama e vandali

A dispetto del maxi intervento da un milione e 700mila euro - approvato dalla Giunta a gennaio e rimasto alla fase delle nelle intenzioni - al Bastione è tutto come sempre. Le pochissime sedute rimaste sono a pezzi, per quelle integre bastano oramai le dita di una mano.

Allora non resta che concentrarsi sulla vista spettacolare che vandali e incuria non possono per fortuna intaccare. Uno dei pochi pregi indiscussi di un quartiere, Castello, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di Cagliari ma continua a essere maltrattato da chi dovrebbe proteggerlo e valorizzarlo.

