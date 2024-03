Un caso Nordio alla Leopolda 

Firenze. È un caso politico la mancata partecipazione, certa fino all'ultimo, del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla manifestazione di Italia viva alla Leopolda di Firenze. Sullo sfondo, la questione dei dossieraggi e la proposta del Guardasigilli, con il collega della Difesa Guido Crosetto, di istituire una commissione d'inchiesta ad hoc. L’iniziativa spacca il centrodestra. Nel varco si insinua Matteo Renzi, secondo il quale forse l'uscita di Nordio è stata improvvida e quindi il viaggio del ministro a Firenze è stato stoppato.

«Stamattina Nordio ci aveva confermato che sarebbe venuto alle Leopolda» e quindi, spiega il leader di Iv, sembra chiaro che «qualcuno gli abbia detto di non venire. La Leopolda fa paura per il fatto che si potesse saldare una maggioranza trasversale rispetto a chi ha interesse ad abbuiare tutto, troncare e sopire». Fratelli d'Italia appare contraria all'idea di una Commissione d'inchiesta: perché la commissione Antimafia sta già lavorando (la presidente è Chiara Colosimo di FdI) e perché i tempi per istituire una commissione del genere sarebbero lunghi. Complica le cose la presa di posizione della Lega, schierata sulla posizione di Nordio e Renzi: «La Lega è stata spiata ripetutamente perché scomoda. Serve subito una commissione d'inchiesta», recita una nota.

«Nordio è un gentiluomo, non certo uno che cambia idea», ha aggiunto Renzi: «Vediamo se la sua proposta sulla commissione di inchiesta sul dossieraggio andrà avanti. Ho la sensazione che una parte di Fratelli d'Italia questa commissione non la vuole per niente. Cara Meloni», ha proseguito Renzi, «misureremo la tua voglia di trasparenza dalla capacità di dare corso a una richiesta che hanno fatto due ministri Fdi, Nordio e Crosetto», ma «una parte della maggioranza e di Fdi farà di tutto per affossare la commissione. A Meloni dico: misureremo il tuo coraggio se seguirai le idee di due tuoi ministri, vedremo se hai veramente il coraggio di cui ti vanti». Il leader Iv ha poi ovviamente garantito che Italia Viva voterà a favore della proposta.

E ancora, sullo scandalo dell'accesso alle banche dati: «Se ci sono state decine di migliaia di accessi è evidente che il motto non disturbare il manovratore non riguarda solo le classi dirigenti del passato, ma anche chi le mani in pasta le ha adesso. In questo sistema si gioca un metodo di conduzione della lotta politica».

