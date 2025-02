Un caso di tubercolosi allo Zappa-Pitagora 

Timore e preoccupazione a Isili per la segnalazione di un caso di tubercolosi fra gli studenti dell’istituto di istruzione superiore Zappa-Pitagora. Una paura che ha coinvolto anche le famiglie degli studenti e i ragazzi stessi riportando tutti indietro al tempo del Covid seppure i tempi e i risultati degli appositi test (intradermoreazione alla tubercolina) effettuati in tempi stretti dai familiari e da chi è stato più a contatto con la persona colpita, siano risultati negativi. La situazione appare quindi sotto controllo, anche se gli esami continueranno a partire da martedì.

Il caso

Nessun allarme dunque lanciato dalla Asl (Azienda sanitaria locale di Cagliari), né dalla scuola che sta organizzando tutto il necessario per fare i test richiesti dall’azienda sanitaria.

La notizia del caso di tbc è stato segnalato ai vertici della scuola superiore di Isili il 13 febbraio scorso direttamente dalla Asl di Cagliari, dipartimento di prevenzione servizio di igiene pubblica e sanità. A seguito dell’interlocuzione avuta tra la scuola e l’azienda sanitaria, il preside Marco Saba ha provveduto immediatamente a preparare una circolare per dare tutte le indicazioni necessarie per verificare la reale situazione all’interno della scuola.

I test

Saranno i medici della Asl di Cagliari a somministrare alle persone segnalate dentro la scuola il test per verificare se tra chi è entrato in contatto con la persona colpita dal batterio ci siano dei positivi. La scuola ha già provveduto ad inviare alla Asl i nominativi di tutti coloro, studenti, docenti e personale Ata, che saranno coinvolti in queste operazioni.

Sette le classi che verranno sottoposte al test, tutti i docenti di una quinta, i docenti di motoria di queste classi, i collaboratori scolastici del secondo piano dell’istituto e il collaboratore della palestra.

Nella palestra

Si comincerà martedì alle 8,30 proprio nella palestra della scuola che verrà predisposta per uno svolgimento regolare del test al quale tutti si dovranno presentare muniti di mascherina. I controlli si svolgeranno sotto la supervisione del direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola e i collaboratori del dirigente. Le operazioni proseguiranno fino a che non saranno effettuati tutti i test.

