Un caso di malaria in città 

La diagnosi è malaria, probabilmente nella forma più grave. La persona colpita è un olbiese di 40 anni che ora si trova nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Giovanni Paolo II. Erano anni che i medici non vedevano un caso come quello che ieri ha allertato il personale sanitario del presidio olbiese. Il paziente, stando al poco che trapela dall’ospedale della città gallurese, è arrivato nel reparto della Rianimazione in condizioni molto gravi. Si parla di insufficienza renale ed epatica. Quando gli specialisti del Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II hanno accertato le cause della febbre e delle convulsioni segnalate dai familiari dell’uomo, hanno subito disposto il ricovero in Rianimazione. E ora i medici stanno facendo di tutto per contenere gli effetti della malattia trasmessa mediante la puntura di zanzare infette del genere Anopheles.

Il viaggio all’estero

Una patologia di questo tipo impone subito una serie di accertamenti urgenti e le verifiche sulle modalità della trasmissione. Una indagine condotta dal personale della Asl di Olbia, appena la diagnosi della malaria è stata confermata dai test previsti dai protocolli sanitari. Il paziente non è stato colpito in Sardegna, sul punto non ci sono dubbi. A quanto pare i sintomi della malaria si sono presentati qualche giorno dopo il rientro di un viaggio in Brasile. La situazione è precipitata quasi subito, si parla di febbre molto alta e convulsioni sintomi che sono andati via via aggravandosi. Gli specialisti hanno escluso una sindrome influenzale o ad altre infezioni e sono stati effettuati gli esami che hanno confermato la malaria. A quanto pare l’uomo prima del viaggio per un soggiorno in Brasile non avrebbe effettuato alcuna forma di profilassi. Ma si tratta di circostanze in via di verifica.

Il dato certo è che nel giro di poche ore sono subentrate delle complicazioni (insufficienza renale) che hanno imposto la Terapia intensiva. A Olbia, in passato, sono state curate altre persone per questa patologia, ma nessuna in una forma così grave.

