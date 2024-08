Un casco speciale per lei con il tricolore e i “superpoteri” 

Vedere la propria opera artigianale svettare alle olimpiadi e avere addirittura il privilegio di “farle vivere” la vittoria dell’oro non è per tutti, ma è ciò che è successo a Salvatore Di Maio. L’artista cagliaritano ha decorato il casco di Marta Maggetti, fresca campionessa olimpica di windsurf. «È una grande emozione vedere una mia opera in un contesto simile, mi riempie d’orgoglio», racconta. «Sono stato da sempre affascinato dal windsurf perché sembra fluttuare elegantemente in acqua. Grazie ai social ho avuto modo di contattare Marta e da lì è nata la collaborazione».

Progettare, proporre, modulare in base alle regole ed esigenze e realizzare l’opera, queste le fasi della produzione artistica di Salvatore che si è avvicinato all’utilizzo dell’aeropenna a metà anni novanta e che da otto anni nel suo studio cagliaritano in via Cimarosa, decora diverse superfici: «Ho imparato quasi da autodidatta, ci vuole molta pratica e dedizione». Questo è il terzo casco realizzato per Marta: «Le ho proposto la mia idea sotto forma di grafica digitale, poi insieme abbiamo concordato tutto e rispettando le linee guida, nel casco oltre il nome e il tricolore, ho raffigurato una rosa dei venti progettata dalla stessa Marta e poi la tenera rappresentazione di una figurina con due fulmini in mano, simbolo dei “superpoteri” attribuiti alla velista cagliaritana da una figura molto giovane a lei affezionata».

RIPRODUZIONE RISERVATA