Un casale d’epoca per il Consiglio 

Il Consiglio comunale si trasferisce a Villa Maria Pia. Il casale d’epoca appena rientrato nella disponibilità dell’Amministrazione, ospiterà temporaneamente le sedute dell’assemblea civica, mentre proseguono i lavori per ripristinare il vecchio municipio di via Columbano. «Da un Consiglio itinerante, svilito, che si riuniva scomodamente in teatro, o nella sala conferenze de Lo Quarter, abbiamo voluto una soluzione che restituisse all'assise cittadina il decoro che merita», commenta soddisfatto l’assessore al Demanio, Enrico Daga. «La villa era da anni chiusa, semi abbandonata: con questo gesto togliamo il velo ad un immobile della collettività poco conosciuto ma dalle enormi potenzialità, che presto diventerà un ulteriore polo della vita socio-culturale della nostra città», prosegue Daga. Il sindaco Raimondo Cacciotto ieri mattina ha svolto un sopralluogo insieme all’assessore al Demanio Daga. «Oltre a sede del Consiglio – aggiunge il sindaco – la previsione è di aprire l’intera struttura per una serie di utilizzi di tipo culturale, ricreativo, ma stiamo pensando ad un utilizzo polifunzionale, al recupero delle stanze, della foresteria. E inoltre, un accordo con l’Università di Sassari e con la Società di Botanica sarda ci consentirà anche di curare il parco esterno e di realizzare finalmente l’orto botanico». (c. fi.)

