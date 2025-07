Un cartellone estivo con appuntamenti per tutte le età 

Le oltre 3 mila presenze fatte registrare giovedì da Anna Tatangelo inducono all’ottimismo gli organizzatori domusnovesi i quali, oltre che sui grandi artisti nazionali, scommettono anche sulla diversificazione dell’offerta musicale e su alcune scelte “di nicchia” che promettono successo.

Mercoledì, a cura della Pro Loco, l’appuntamento è con il cantautorato d’autore di Fabrizio De Andrè grazie agli Zirichiltaggia, il principale gruppo di tributo al cantante genovese: il concerto sarà di scena in piazza Matteotti a partire dalle 22. Venerdì 11 sarà invece la volta dell’happening musicale organizzato dall’associazione Circhiòla “Suoni e Sensazioni” che si ripropone, con artisti diversi, dopo il gran successo della rassegna autunnale. All’ex mulino Sa Ferraria (sede delle Speleo Club), tra suggestive sculture artistiche e reperti dell’epopea industriale e mineraria, ci sarà spazio per gli artisti locali: alle 21, sotto la direzione artistica di Stefano Cherchi (già protagonista in alcuni talent e programmi televisivi) si esibiranno lo stesso cantautore domusnovese oltre al chitarrista Mattia Ancilotti, alla musicista e cantante Sara Coverdale ed al pianista e tastierista Alessandro Juza Mascia. A fare da guest star sarà il bluesman di fama internazionale Francesco Piu con il suo “Back Home Tour 2025”. «Puntiamo a promuovere gli artisti locali tra atmosfere intime e una location da sogno», dice la presidente di Circhiòla Grazia Villasanta. Il 19 luglio sarà poi la volta della Sagra della Pecora organizzata dalla Pro Loco al parco Scarzella. Un ottimo antipasto in vista poi dei big Sarah Toscano, Gemelli Diversi e Zoo di 105 (6 agosto) e dei Modena City Ramblers (28 ).

