Un carro attrezzi per i ladri d’auto 

Un carro-gru per il soccorso stradale rubato a Quartu e ricomparso a Sestu, probabilmente lasciato lì da una banda di ladri professionisti specializzata nei furti di auto costose.

È l’ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri che hanno ritrovato il mezzo a distanza di 24 ore dalla sparizione. Il sospetto è che sia stato utilizzato per portare via qualche auto di valore e poi abbandonato (o forse parcheggiato in attesa di qualche altro colpo). Non a caso i militari stanno verificando le denunce di furto arrivate nelle ultime ore. Un’indagine portata avanti dai militari di Sestu che lavorano senza escludere alcuna ipotesi.

Il furto

Il carro attrezzi è stato rubato in via Beethoven a Quartu a una ditta che si occupa di soccorso stradale. I malviventi potrebbero aver forzato e rubato il pesante mezzo, per poterlo subito utilizzare per caricare e portare via qualche auto, magari da smontare con tutta tranquillità al riparo da occhi indiscreti per poi rivendere al mercato nero i pezzi di ricambio.

Fatto è che i carabinieri di Sestu lo hanno ritrovato ieri in via 9 Novembre: i ladri lo avevano ripulito anche di qualche attrezzo e di alcune centinaia di euro conservate in un vano dell’abitacolo, dileguandosi e facendo perdere le tracce.

Gli accertamenti

Le indagini coordinate dal luogo tenente Riccardo Pirali, sono scattate immediatamente. Il mezzo è stato subito recuperato per gli accertamenti del caso e gli uomini della scientifica avrebbero rilevato diverse impronte digitali. Si sta anche cercando di verificare la presenza di qualche telecamera sia sul posto dove c’è stato il furto che in quello dove il carro attrezzi è stato recuperato. Si spera nel recupero di immagini che potrebbero tornare utili nell’economia delle indagini.

Le ipotesi

Difficile al momento capire se il carro attrezzi sia stato usato immediatamente dopo il furto o se sia stato parcheggiato in attesa di effettuare dei colpi su commissione per recuperare parti d’auto e ricambi particolarmente costosi. Gli inquirenti indagano a 360 gradi, attendendo anche la denuncia di eventuali furti di auto nella zona. Interrogate alcune persone.

