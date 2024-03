Un carretto pieno di speranza 

Io sono goccia. Una minuscola particella, qualcosa che assomiglia alla speranza. Ci sarebbero tanti modi per descrivere Paolo Burati, 55 anni, veneto trapiantato a Bari Sardo. In sella alla sua bicicletta con carretto ripulisce le strade ogliastrine dai rifiuti, perché ognuno di noi può contribuire al cambiamento. «Sono cresciuto in campagna, in una fattoria. Ho sempre coltivato l’amore per la natura e tutta la bellezza che ci offre. Da bambino facevo lunghe passeggiate e portavo alla mia mamma un mazzo di violette, oggi di fianco alle viole e dei ciclamini trovo lattine e bottiglie, mi piange il cuore. Perché non capiamo che siamo solo ospiti di questo mondo?», racconta.

Il progetto

Paolo Burati inizia ad impegnarsi concretamente per l’ambiente quasi vent’anni fa, quando si ritrova ad accompagnare suo figlio alle gare di bicicletta. Girando su due ruote si accorge dell’inciviltà, del degrado, del poco rispetto verso la natura. «Sentivo fortemente di dover fare qualcosa – spiega – e ho cominciato aderendo all’iniziativa “Aliga day Sardinia”, per poi organizzare giornate ecologiche, non solo a Bari Sardo. Un giorno ho conosciuto il presidente dell’associazione di volontariato “Raccoglitori d’inciviltà altrui” e mi è piaciuta l’idea del carrettino con lo slogan». L’unico in Ogliastra ad aver aderito all’associazione, gira con il suo carretto da circa tre anni. Impossibile non notarlo. «Non bisogna vergognarsi di fare qualcosa, o pensare che certe cose non spettino a noi. Tutti si ricordano di avermi visto da qualche parte, però i cambiamenti non arrivano, modificare le cattive abitudini è difficile. Bisogna solo iniziare, come un piccolo atto di coraggio, dopo ci si rende conto che è molto gratificante», continua Burati. Potrebbe disegnare una mappa dettagliata dei luoghi e dei rifiuti. Alcuni, come per magia, dopo mesi, ricompaiono. Saranno mica i turisti? «Spesso è solo un pregiudizio, più un escamotage per dire “non siamo stati noi”. Alcune strade che avevo ripulito a novembre oggi sono piene di immondizia», spiega.

Il bottino

In un solo pomeriggio raccoglie per strada mediamente quattro o cinque buste di lattine e bottiglie, tre o quattro buste di indifferenziata, due buste di plastica, a volte piccoli elettrodomestici. E poi ci sono gli scarti animali, dovuti alle macellazioni casalinghe. Secondo una normativa della Asl andrebbero sotterrati in una buca e ricoperti di calce viva, ma si fa prima a gettare tutto in mezzo ai boschi dentro un vecchio sacco di mangime. «Tutto quello che raccolgo lo differenzio – spiega Paolo -. Predispongo il mucchio in un punto della strada, ci metto il cartello “rifiuti raccolti da raccoglitori d’inciviltà altrui”e avviso l’ecocentro. Non trovo pace se non faccio qualcosa. Quando ho finito sento di aver fatto la mia piccolissima parte per lasciare un mondo migliore», conclude. Ognuno di noi è goccia, e di gocce è fatto il mare.

RIPRODUZIONE RISERVATA