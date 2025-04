Un carretto percorrerà le strade e regalerà libri  

La tradizione catalana sbarca a Quartucciu. Per il giorno di San Giorgio, il 23 aprile, il fondo librario animato Mariposa de Cardu porta in città l’atmosfera spagnola con un’iniziativa curata da Teresa Tinti che prende le mosse dalla leggenda: il sangue del drago sconfitto da San Giorgio si trasformò in un campo di rose, una delle quali venne donata alla principessa salvata, che in cambio offrì un libro. Da allora in Catalogna si regalano libri e fiori alle persone care, per questo la mattina di mercoledì, tra le 10 e le 12, le bici-carretto di Rita Atzeri e Pietro Pedru Cruccas percorreranno le strade del paese distribuendo libri e rose. A maggio seguirà la visita alle scuole per una lettura animata della storia di San Giorgio e la donazione di volumi per la biblioteca di classe. Il pomeriggio alle 17, la giornata prosegue nell’Orto Giardino Mariposa de Cardu, in località Su Idanu: spazio alla poesia con la presentazione del libro di Silvana Locci "I sentieri silenziosi dell’anima". Una raccolta intima, nata dal contatto profondo con la natura dell’Isola di San Pietro, che invita alla riflessione e alla ricerca dell’armonia. Chi partecipa potrà portare una piantina di rose da mettere a dimora nell’Orto Giardino, progetto de Il Crogiuolo dedicato alla memoria di Luisa e Stefano Atzeri. (d.l.)

