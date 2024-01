Un carnevale con pochi spiccioli 

Il Carnevale è alle porte ma c’è poco da scherzare: manca un mese alla sfilata e alcune storiche associazioni di Carbonia rischiano di lasciare i carri allegorici in garage. L’imminente inizio degli ingentissimi lavori di valorizzazione previsti nella Grande miniera di Serbariu, dove diversi sodalizi hanno casa (temporanea) da anni, comporta che alcuni edifici debbano essere liberati quanto prima. E senza spazi dove realizzare i carri, la partecipazione alla sfilata non è scontata. Per il Carnevale 2024, con la sfilata in programma l’11 di febbraio, il Comune (che sino a febbraio dovrà governare col bilancio provvisorio) ha deciso di stanziare 7.000 euro. Come l’anno scorso. Cui potrebbe sommarsi una cifra simile da parte della Pro loco, ente che ha l’onore e l’onere di organizzare l’evento. Si arriverebbe a 15-20 mila euro. Ad Iglesias, previste somme che si aggirano attorno agli 80 mila euro.

La preoccupazione

A destare l’allarme è un altro aspetto: il rischio che alcuni importanti sodalizi diano forfait o ridimensionino il loro apporto. «Sappiamo di dover liberare la sede entro 10-15 giorni – spiega Ottavio Caredda, leader dell’associazione Carrasecare, sodalizio con moltissimi anni di esperienza - al momento se non si trova una soluzione al reperimento di una sede, che auspichiamo da oltre un anno, rischiamo di non rientrare nei tempi per l’allestimento del carro: per noi sono giorni di angoscia perché è un appuntamento diventato irrinunciabile da decenni».

Le difficoltà

Nella stessa barca le Sturmtruppen, altro sodalizio radicato in città da circa 40 anni. anche loro hanno sede in un edificio dell’ex compendio minerario, in cui due giorni fa è avvenuto un sopralluogo finalizzato a pianificare l’avvio dei numerosi cantieri: «Pure noi – dice il presidente Patrick Locci – sappiamo di dover abbandonare il locale e sarà una corsa contro il tempo: abbiamo già iniziato ad allestire il carro e a costo di finirlo lavorando sotto un tendone cercheremo di esserci. Speriamo di non rinunciare alla sfilata, non puntiamo il dito contro nessuno ma per questa nuova edizione si poteva investire di più». Ai 7 mila del Comune si aggiungeranno i soldi della Pro Loco: «Dovrebbero essere altri 8 mila come l’anno scorso – precisa il presidente Gianfranco Marongiu - con un bilancio che si rivelò soddisfacente». Il Comune conferma: «Sarà un’iniziativa che coinvolgerà scuole, associazioni sportive e culturali. È confermata anche la Pentolaccia la domenica successiva».

RIPRODUZIONE RISERVATA