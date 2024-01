«Un Carnevale anarchico e immutabile» 

Un carnevale «anarchicamente organizzato». È la definizione dei bosani per il “Carrasegare osincu”, uno degli appuntamenti più attesi in Sardegna e che da questa edizione, proprio per le sue caratteristiche, è stato inserito dall’assessorato regionale al Turismo nell’elenco dei grandi eventi.

La prima festa

È partito il conto alla rovescia per l'inizio degli appuntamenti che prendono il via giovedì. Per partecipare basta poco: tingersi il viso di nero “girandosi sa giacchetta”. Il carnevale bosano è una manifestazione unica perché non ondeggia fra le mode, ma conserva immutata nel tempo la caratteristica di umanità, vita e orgoglio di una città intera.

Nessuna mutazione

«È sempre uguale da decenni e sono sicuro che non cambierà - afferma il 54enne Angelo Masala, cultore delle tradizioni locali e protagonista sin da piccolo della manifestazione - Perché rappresenta il momento dell’anno in cui tutti possono “ribellarsi”, in cui il popolo può soverchiare le gerarchie attraverso “sas cantones de carrasegare”, formulate con ironico e sarcastico stile. Canzoni che raccontano i fatti più clamorosi dei 12 mesi appena trascorsi».

La maschera

Un carnevale dunque che ha la capacità di tramandarsi mantenendo immutata la tradizione. «Ecco perché - sottolinea Angelo Masala – si apre sempre con una sfilata di maschere tipiche bosane nella quale sono coinvolti gli studenti a cui è stato insegnato come nasce e si realizza l’ antica maschera Laldaggiolu».

Ed allora ecco il primo febbraio “Gioggia e Laldaggiolu” che rappresenta l’avvio del nutrito calendario predisposto da Comune, Pro Loco, operatori locali ma in particolare dall’associazione Karrasegare Osinku presieduta da Annamaria Obinu.

Tutti nelle cantine

Conosciuta per l’accoglienza, durante il carnevale si è voluta istituzionalizzare la “festa delle cantine”, che si svolgerà sabato 10 febbraio. «Un rito che facciamo da sempre – spiega Masala - aprire cioè i luoghi del buon bere ad amici e ospiti. Qui prende corpo l’ospitalità, la voglia di far sentire tutti protagonisti». E si conclude con “S'attittidu”. «Si piangerà per il carnevale che parte – fa notare Annamaria Obinu, presidente di Karrasegare OsinKu - andando in giro per la città vestiti di nero, con la tradizionale maschera bosana alla ricerca de un ticchirigheddu e' latte. Giornata che si conclude con una vestizione interamente di bianco in cui si cerca il Giolzi».

