Un carnevale all’insegna di “Madre Natura” 

Arbus si prepara al carnevale, per la tradizionale Sa Brulla. Per il secondo anno consecutivo, dopo un lungo periodo di silenzio, è ancora il gruppo Mulinus a dare l’avvio alla festa più pazza dell’anno con la preparazione dell’unico carro allegorico “Madre Natura”.

«Siamo arrivati già a 150 iscritti – dice il presidente Matteo Tola – un successo inaspettato. Merito anche del capannone che il Comune ci ha affidato. Avere una sede dove incontrarsi per programmare e lavorare è importante. Il nostro è il carnevale della famiglia, partecipano figli, genitori, nonni. Quest’anno attiveremo il laboratorio di carta pesta, pronto ad accogliere gli alunni della secondaria di primo grado per imparare l’arte di carnevale».

L’organizzazione è sostenuta dall’amministrazione comunale con un contributo economico ancora da quantificare, dalla Pro Loco che ha stanziato 1.800 euro per premiare i carri e i gruppi in maschera che partecipano alla sfilata in programma il primo marzo, 800 euro per il primo classificato, 600 il secondo e terzo 400. L’iscrizione di carri, gruppi e maschere singole è gratuita, c’è tempo fino alle 24 del 22 febbraio. Scadenza anticipata solo nel caso in cui si dovesse raggiungere il numero di quindici gruppi. (s. r.)

