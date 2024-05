Un carico di banane stupefacenti 

La nuova ricca rotta del narcotraffico nel Tirreno conferma la sua importanza strategica. Ieri mattina la Guardia di Finanza ha sequestrato 60 chili di cocaina purissima nascosti dentro un container carico di banane. Il blitz delle Fiamme Gialle è avvenuto nel porto di Livorno. La frutta era destinata alla grande distribuzione e la droga è stata trovata grazie agli scanner, utilizzati dal personale dell’Agenzia delle Dogane.

La rotta

Il comandante della Guardia di Finanza di Livorno, Cesare Antuofermo, non commenta e non fornisce dettagli dell’operazione, ma i militari stanno valutando l’ipotesi di un grosso trasferimento di cocaina nel nord dell’Isola, si parla di Olbia. Quindi una opzione al vaglio degli investigatori è quella di un carico di droga arrivato a Livorno dal Sud America e destinato, almeno in parte, alla Sardegna. Le indagini degli ultimi mesi confermano questa ricostruzione, qualche settimana fa è stato intercettato un carico diretto a Olbia (una decina di chili) e i dati del 2023 confermano l’allerta delle Fiamme Gialle. Livorno è un hub di smistamento della droga e la rotta olbiese è caldissima. Lo scorso anno sono stati sequestrati 520 chili di cocaina, per un valore sul mercato di circa 350 milioni di euro. Alla fine del 2023 è stato intercettato l’ultimo carico, circa 50 chili nascosti sempre in un container.

Marijuana e coca

Le attività investigative che confermano la rilevanza della rotta Olbia-Livorno sono quelle condotte dalla magistratura toscana e in particolare dalla Procura di Livorno. I pm labronici hanno scoperto, con sequestri messi a segno negli ultimi anni, una linea di trasferimento ben strutturata e stabile di tonnellate di marijuana dalla Sardegna a Livorno. Quindi, il traffico è di cocaina in entrata nell’Isola e di marijuana in uscita. I pm della Procura di Livorno, come è noto da tempo, hanno indicato nell’hinterland di Olbia l’area di stoccaggio e di lavorazione di grossi quantitativi di marijuana destinata alla esportazione dalla Sardegna. Sono stati individuati in Gallura capannoni con carichi già pronti per la partenza e sequestri di marijuana sarda sono avvenuti nel porto di Livorno. Alcuni camionisti interrogati dopo l’arresto, trovati in possesso di decine di chili di droga, hanno escluso che lo scambio sia tra cocaina e marijuana, ma questa resta una ipotesi al vaglio degli investigatori.

