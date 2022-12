Un Carbonia travolgente conquista la finale 

Tharros (4-3-1-2) : Stevanato, Fresu, Enna, A. Lai (1’ st C. Sanna), Grinbaum (14’ pt Sardo), Boi (28’ st Spiga), Fadda (27’ pt Foddis), Tetteh, Calaresu (39’ st Lonis), Atzori, A. Sanna. In panchina M. Lai, Peterle, Murru, Sergi. Allenatore Lombardi (Murru squalificato).

Tharros 2

Carbonia 5

Tharros (4-3-1-2) : Stevanato, Fresu, Enna, A. Lai (1’ st C. Sanna), Grinbaum (14’ pt Sardo), Boi (28’ st Spiga), Fadda (27’ pt Foddis), Tetteh, Calaresu (39’ st Lonis), Atzori, A. Sanna. In panchina M. Lai, Peterle, Murru, Sergi. Allenatore Lombardi (Murru squalificato).

Carbonia (4-4-2) : Kirby, Mastino, Pitzalis (42’ st Cocco), Cappelli, Hundt, Dore (19’ st Porru), Monteiro, Prieto, Agostinelli (33’ st Sartini), Porcheddu (36’ st Fontana), Mancini. In panchina Idrissi, Porcu, Orrù, Muscas. Allenatore Crobeddu (Mingioni squalificato).

Arbitro : Giudice di Sassari.

Reti : nel primo tempo, al 21’ Monteiro, al 25’ Agostinelli, al 33’ Boi, al 40’ Dore, al 46’ Porcheddu; nella ripresa, al 15’ (r) Atzori, al 28’ (r) Monteiro.

Note : espulsi al 23’ del secondo tempo C. Sanna (Tharros) e Porru (Carbonia) per scorrettezze reciproche. Ammoniti Fresu, Boi, Tetteh, Atzori, Prieto.

Oristano. Il Carbonia batte a domicilio la Tharros (2-5) e ottiene il pass per la finalissima di Coppa Italia di Eccellenza. La compagine ospite gioca un primo tempo di qualità e concretezza, approfittando di un avversario in condizioni precarie a causa dei numerosi infortuni. Per gli oristanesi rimane l’ottimo percorso fatto.

La cronaca

In avvio il Carbonia preme e si rende pericoloso con Agostinelli al 12’ e Mancini al 19’. Al 21’ il vantaggio: Cappelli fa tutto bene sulla sinistra, assist per Monteiro che mette alle spalle di Stevanato. Al 25’ il raddoppio è un pregevole gol di Agostinelli, con un destro al volo sotto l’incrocio. La reazione biancorossa arriva al 33’, con Boi che da pochi passi capitalizza una sponda di Andrea Sanna. Distanze ristabilite al 40’ da Dore che si libera di Sardo e calcia alle spalle di Stevanato. Prima del riposo arriva la quarta rete, stavolta di Porcheddu, che piazza la palla all’angolino dopo essersi liberato di un avversario.

Nel secondo tempo la Tharros porta il baricentro in avanti. Da un’azione di Atzori, al 15’, nasce il rigore che lo stesso numero 10 segna. Al 23’ squadre in dieci per le espulsioni di Cristian Sanna e Porru. Quinta rete del Carbonia al 28’: fallo di Fresu su Pitzalis in area, Monteiro segna il rigore.

© Riproduzione riservata