Un Carbonia rinnovato alla prova del Barisardo 

Carbonia. All’andata i minerari contro il Barisardo incapparono nella prima sconfitta stagionale, cui però seguirono una raffica di vittorie casalinghe molto incoraggianti prima della crisi iniziata a novembre. Oggi alle 15 contro gli ogliastrini allo stadio Zoboli il Carbonia cercherà una vittoria che manca da due mesi, periodo negativo che ha proiettato i biancoblù nelle zone insidiose della classifica.

Ma molto è cambiato sul finire del 2023: al posto di Maurizio Ollargiu sulla panchina dei minerari siede Diego Mingioni (che ha già allenato il Carbonia nella passata stagione), mezza colonia sud americana ha salutato (via il fortissimo brasiliano Pedro Ferrari e gli argentini Mauro Alcaraz e Santiago Brailly), è arrivato il difensore centrale Mattia De Vivio, sono tornati Mancini e Bigotti. Confermato in blocco il resto della squadra che comunque, se ha palesato problemi, non li ha mai avuti nella costruzione del gioco ma nella finalizzazione. Che poi è l’essenza del calcio. «Cominciamo il 2024 con enormi motivazioni - ammette il presidente Stefano Canu - la squadra ha avuto un recente calo di risultati ma sono stati persi per strada per inesperienza alcuni punti alla nostra portata». Ma il Barisardo, ottavo a quota 25 (il Carbonia è fermo a 16), guidato da Claudio Bonomi non verrà nel Sulcis a fare la vittima sacrificale.

RIPRODUZIONE RISERVATA