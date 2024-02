Un capodoglio spiaggiato sulla riva di San Giovanni 

Qualcuno ha postato la foto sui social, in tanti hanno raggiunto la borgata marina per vedere il capodoglio in decomposizione avanzata. La carcassa ieri mattina è stata trasportata dal mare agitato sulla riva di San Giovanni di Sinis. Gli esperti del Cnr e dell’Area marina, allertati dalla Forestale, hanno fatto sapere che è impossibile analizzare il contenuto dello stomaco per via delle lacerazioni avvenute probabilmente nell’impatto sugli scogli. La rimozione spetterà al Comune di Cabras, quando miglioreranno le condizioni meteo e dopo gli accertamenti della Asl. La carcassa intanto continua a essere trasportata da una parte all'altra a causa del mare agitato. ( s.p. )

